«Objectiver mon mari sur Internet est mon nœud»

C’est toujours agréable de voir des célébrités qui sont sans aucun doute amoureuses de leurs proches. Des couples comme Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sur les réseaux sociaux aux jours de Barack et Michelle Obama à la Maison Blanche, nous ne pouvons pas en avoir assez de ces duos heureux. Maintenant, l’actrice Jodie Turner-Smith montre son attirance pour son mari, l’acteur Joshua Jackson dans sa nouvelle série Little Fires Everywhere.

Jodie Turner-Smith est mariée à Joshua Jackson

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith | David M. Benett / Dave Benett / .

Joshua Jackson est peut-être mieux connu sous le nom de Pacey dans la série dramatique pour adolescents WB du début du siècle Dawson’s Creek. Il a fait ses débuts en tant que jeune acteur apparaissant dans la franchise de films The Mighty Ducks. Jackson a poursuivi une carrière réussie à la télévision, mettant en vedette des émissions telles que Fringe et The Affair.

Pendant ce temps, Turner-Smith est un visage relativement nouveau à Hollywood. L’actrice britannique a commencé avec un rôle récurrent dans True Blood et est depuis apparue dans des séries comme The Last Ship. Elle a également joué dans le film Queen & Slim en face de Daniel Kaluuya (Get Out).

Jackson joue dans «Little Fires Everywhere»

Le dernier projet télévisé de Jackson est la mini-série Hulu Little Fires Everywhere. Il joue aux côtés de Reese Witherspoon et Kerry Washington dans le drame sur deux familles vivant dans une ville de banlieue de l’Ohio en 1997. Jackson dépeint Bill Richardson, un avocat, un mari et un père.

Le mardi 17 mars 2020, Hulu a abandonné les trois premiers épisodes de Little Fires Everywhere un jour plus tôt. “Eh bien, je suppose que je sais ce que je fais ce soir”, Jackson a légendé une photo de ses pieds et de ceux de Turner-Smith appuyés sur une table basse alors qu’ils se préparent à regarder le spectacle.

Tweets hilarants de Turner-Smith

Les tweets de Turner-Smith sont toujours divertissants. Elle a largué beaucoup de bombes vérité tout au long de la cérémonie des BAFTA 2020, pour le plus grand plaisir de ses partisans. Le lendemain de la sortie, tout en regardant des épisodes, elle a demandé un gif de son mari dans le personnage, lors d’une scène dans laquelle il est en sous-vêtements. Et Twitter livré rapidement (voir ci-dessus).

Un suiveur a demandé pourquoi elle voulait l’image, car elle a la vraie chose à la maison. “Je regarderai ce thang à la télévision, je le regarderai devant moi, je le regarderai d’ici ou de là, je le regarderai n’importe où …”, écrit-elle. Dans un tweet ultérieur, elle a ajouté: “Objectiver mon mari sur Internet est mon problème et je pensais que vous le saviez maintenant.”

Jackson sur «Little Fires Everywhere» et la grossesse de Turner-Smith

Turner-Smith et Jackson ont eu une romance tourbillonnante. Ils se sont rencontrés en 2018, se sont mariés en 2019 et sont maintenant enceintes de leur premier enfant. Maintenant, ils sont à la maison, Jackson a récemment déclaré à Access Hollywood que la date d’échéance de sa femme était dans moins d’un mois.

Parlant de Little Fires Everywhere, Jackson a eu des mots aimables à dire sur les «femmes patrons» qui jouent dans le film, ainsi que sur les coulisses. “L’ensemble de la structure de pouvoir de cette émission était dirigée par des femmes”, a-t-il dit, ajoutant que “c’était une expérience calme” sur le plateau.