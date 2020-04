Obligation de porter des protège-dents dans le métro à partir de vendredi

Mexico.- À compter du vendredi 17 avril, l’utilisation de masques faciaux sera obligatoire pour tous les citoyens qui doivent voyager dans le Métro de Mexico.

Le système de transport collectif a annoncé que la mesure avait été prise dans le cadre de la contingence sanitaire, par conséquent 1 million de couvre-bouches seront distribués gratuitement aux utilisateurs de la station Pantitlán des lignes A et 9, la plus fréquentée.

Le Metro a détaillé dans un communiqué que les éléments de surveillance et les travailleurs du système informeront et sensibiliseront les utilisateurs à l’importance de l’embout buccal via le périphérique et l’audiomètre.

Il a été précisé que l’utilisation de masques pour aider à contenir la pandémie sera obligatoire dans tout le système à partir du vendredi 17 avril.

“La recommandation pour l’utilisation de l’embout buccal est de couvrir complètement le nez et la bouche et à la fois de le mettre et de le retirer, il doit être maintenu sur les ressorts sans toucher le tissu”, dit le métro.

STC a appelé les citoyens à rester chez eux car le défi est de sauver des vies, de ne pas infecter et de ne pas être infecté.

Il a également été recommandé à tous les utilisateurs de se laver les mains à l’eau et au savon lorsqu’ils voyagent dans le métro, d’utiliser un gel antibactérien et d’éternuer en carré ou en angle, en plus d’éviter de toucher leur visage et leur nez.

