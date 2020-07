Obscure Comics: Stan Lee, Xavier, Magneto et X-Men: The Last Stand

Obscure Comics: X-Men: la saga improbable de Xavier, Magneto et Stan

X-Men: La saga improbable de Xavier, Magneto et Stan était un supplément inclus dans l’édition collector de DVD de X-Men: The Last Stand en 2006. La première bande dessinée Stan Lee avait écrit pour merveille depuis des années, et la première bande dessinée qu’il avait écrite depuis DC‘s Just Imagine… one-shot, ce one-shot a servi de piste à la série Marvel Stan Lee Meets… publiée plus tard cette année-là. (Cette bande dessinée sert également de tendance dans les troisièmes films Marvel publiés par des distributeurs, autres que Marvel Entertainment, y compris une bonne bande dessinée obscure avec leur sortie physique, Blade Trinity et Spider-Man 3 en étant les autres exemples.)

La bande dessinée résumée à couverture carrée de cinq pouces par sept pouces comporte une couverture de Brandon Peterson et réimprime X-Men Volume 1 # 1, # 4 et # 9. Chaque réimpression a une toute nouvelle introduction d’une page par Stan Lee pour chacun des trois numéros, où il s’exprime, comme seul Stan Lee peut, sur la création de chaque numéro. Il est peu probable que les pages d’introduction contiennent des informations que les lecteurs de bandes dessinées ne connaissent pas déjà, et elles sont très clairement issues du point de vue de Stan, mais elles sont pleines du charme et de la personnalité de Lee. Le contenu principal de ce numéro, cependant, est les 22 nouvelles pages écrites par Stan Lee où il rencontre et interagit avec Professeur Xavier et Magnéto, qui sont venus demander une faveur à leur co-créateur. L’histoire est à nouveau pleine de charme et de dialogue verbeux de Lee, alors que Xavier et Magneto passent 20 pages à essayer de faire taire Lee afin qu’ils puissent leur demander leur faveur. L’histoire est amusante et simple, mais le nombre de collaborateurs artistiques que Lee avait dans le livre est la meilleure partie.

Couverture par Brandon Peterson

Couverture arrière par John Cassaday



Tant de grands artistes

Ron Lim et Mostafa Moussa géré l’ouverture, prévue en 2006, pour cinq pages avec le flashback à 1963 fait par Ron Frenz et Tom Palmer.

Page 6 Par Ron Frenz et Tom Palmer

Pour les pages restantes, de nombreuses époques de la continuité X-Men sont diffusées sur deux pages par de grands créateurs tels que Ben Oliver, Klaus Janson, Sean Chen, John Romita Jr., Ferry Pasqual, Leinil Francis Yu, et Howard Chaykin.

Pages 12 et 13 par Sean Chen

À l’intérieur des couvertures avant et arrière sont également des pin-ups Dave Cockrum et George Perez avait fait plus tôt. La bande dessinée entière est pleine de superbes illustrations, surtout quand avec trois numéros de X-Men dessinés par Jack Kirby inclus.

X-Men par Dave Cockrum

X-Men par George Perez



La grande œuvre d’art réalisée pour ce one-shot fait partie de ce qui fait que ce livre se démarque comme un livre obscur, car les deux pages réalisées pour cela sont peu connues, mais se distinguent comme certaines des meilleures œuvres d’art X-Men qu’un lecteur puisse trouver. John Romita Jr. est revenu pour dessiner une scène du massacre des mutants, après avoir dessiné le début de ce croisement en 1986.

Page 14 & 15 Par John Romita Jr.

Obscur, mais réimprimé

Maintenant, le format original de la nouvelle histoire était dans le résumé de 96 pages, publié initialement en 2006 avec X-Men: The Last Stand Collector’s Edition. Il a cependant été réimprimé une fois dans X-Men Legacy: Sins of the Father en 2008. Réimprimé à la taille standard d’une bande dessinée, ce serait probablement le meilleur moyen d’apprécier cette histoire, avec les illustrations montrées à une plus grande taille.

Housse X-Men Legacy Sins Of The Father

Il peut être trouvé en format relié et broché, avec des prix allant de 10 $ à 30 $ selon le format et l’état. Le format de résumé original est disponible seul ou avec l’édition collector, dans des endroits allant de eBay de Mile High Comics à MyComicShop.com allant de 5 $ à 50 $.

