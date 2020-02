Obstinate Love ‘, avec Can Yaman, le 14 février

Mediaset poursuit son voyage vers les origines de Can Yaman, qui, avec la diffusion de «Erkenci Kus: Dreamy Bird» et «Dolunay», est devenue la grande star de Divinity. La prochaine étape dans l’exploitation de ce phénomène sera la première de ‘Inadina Ask: Obstinate Love’, la production originale de FOX qui a été le premier rôle principal de l’acteur turc, et qui, après avoir été créée en Espagne par Mitele Plus le 8 février, a enfin annoncé sa date de sortie ouverte prévue.

Açelya Topaloglu et Can Yaman dans ‘Inadina Ask: Obstinate Love’

Le premier événement majeur de l’année dans Divinity aura lieu à une date très spéciale: le 14 février. Mediaset a choisi la Saint Valentin – renommée Peut valentine– pour entrelacer la date la plus romantique de ‘Amar es primavera’, le résultat de la première saison de ‘Ne lâche pas ma main (Elimi Birakma)’ et la première de la seconde, le début des dernières lignes droites de ‘Hayat: Love without mots “et” je vous loue mon amour “et, Enfin, la sortie de «Inadina Ask: Stubborn Love».

Ce plat principal cela signifie le retour de Yaman à la Divinité avec une production de 32 épisodes qui ont été diffusés dans leur pays d’origine entre 2015 et 2016, nous rencontrerons donc l’interprète au début de sa carrière dynamique. La première de «Inadina Ask: Stubborn Love» aura lieu à 22 h., mettant ainsi fin à deux mois de sécheresse depuis la fin de «Dolunay».

Un nouvel amour

Dans «Inadina Ask: Stubborn Love», Yaman donne vie à Yalin Aras, un éminent propriétaire d’Aras Technology, où Defne (Açelya Topaloglu) commence à travailler en tant que programmeur. Entre eux, une tension commence à surgir qui mène à des allées et venues constantes, qui finira par impliquer les familles des deux personnes affectées, donnant lieu à une histoire de romance têtue, marquée par la forte personnalité des protagonistes.

