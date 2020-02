Obstinate Love ‘, avec Can Yaman, le 8 février

Can Yaman est de retour. Après plusieurs mois sans avoir un projet de l’acteur en diffusion, Mediaset a tout préparé pour que la star turque revienne sur notre petit écran et oui, il le fait avec une autre comédie romantique produite dans son pays natal. Dans ce cas, nous parlons de «Inadina Ask: Obstinate Love», une production qui a été diffusée en Turquie en 2015 et au début de 2016 dans la chaîne FOX et qui compte 32 épisodes de deux heures chacun. Comme cela s’est produit avec la majorité des fictions turques que nous avons vues dans Divinity et Nova, dans notre pays il sera diffusé quotidiennement et avec des épisodes d’une durée beaucoup plus courte.

«Inadina Ask»

Inadina Ask: Stubborn Love arrive dans notre pays le 8 février. C’est le jour où Mitele Plus, la plate-forme de paiement de Mediaset Espagne, diffusera en avant-première le premier épisode de cette production que des jours plus tard pourront être vus en plein air, en l’occurrence dans Divinity. Avec ce mouvement, nous pouvons voir que Le groupe de communication a choisi de répliquer la stratégie utilisée avec d’autres productions en termes de prévisualisations à Mitele Plus et première en jours ouverts plus tard. Cela semble certainement un moyen d’améliorer le contenu exclusif de la plate-forme et d’essayer de gagner de nouveaux abonnés qui, dans ce cas, veulent voir la fiction de Can Yaman avant sa grande sortie.

Quant à la fiction, Il convient de noter que «Inadina Ask» était le deuxième ouvrage de l’interprète turc et son premier rôle vedette dans une série turque. Le feuilleton raconte l’histoire d’amour entre Yalin et Defne (Açelya Topaloglu). Il est le PDG d’Aras Technology, alors qu’elle rejoint le programmeur de l’entreprise. Dès qu’ils se rencontrent et commencent à travailler ensemble, les accidents n’arrêtent pas de se produire et c’est alors qu’une certaine attraction entre les deux protagonistes se déchaîne entre eux, ce qui n’affectera pas seulement leur vie puisque leurs familles respectives initient une rivalité et une série de différends causés par les malentendus et l’entêtement de leurs protagonistes.

Après ‘Love is spring’

Ce n’est pas le seul lancement que Divinity fera en février et c’est celui du lundi 3 à 16h00., la chaîne lance la fiction “Amar es primavera: saison des cerises” en diffusion simultanée avec Telecinco. La série met en vedette la célèbre actrice turque Özge Gürel, qui a joué dans le hit ‘Dolunay’, a deux saisons de 59 épisodes au total et, comme la plupart des productions de Divinity, est une comédie romantique. Dans ce cas, il raconte l’histoire d’Öykü, un créateur de mode qui est amoureux de Mete depuis longtemps mais après avoir rompu avec lui (par la décision du garçon), il finit par tomber amoureux de son meilleur ami. Le doute pour le spectateur sera de savoir si Mete finit vraiment par tomber amoureux d’Ayaz ou tout est une stratégie pour tromper tout le monde et cacher qu’il est complètement engagé par Mete.

.