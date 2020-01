Obtenez Disney + gratuitement pendant un an avec certains téléviseurs LG

Juste avant le Superbowl, LGTV propose un abonnement à Disney + sur les achats de certains téléviseurs HD 4K sélectionnés comprenant de nombreux modèles différents tels que le LG E9 Glass 65 ″, le LG Signature W9 Wallpaper 77 ″, le LG Nano 8 Series 55 ″ et bien d’autres modèles.

En achetant un téléviseur LG OLED, vous obtiendrez un abonnement d’un an gratuit à Disney +, tandis qu’un achat d’un téléviseur LG NanoCell vous donnera un abonnement gratuit de 6 mois.

Le téléviseur le moins cher proposant la promotion est le téléviseur LG 49 pouces Nano 8 Series 4K, qui est en vente pour 549,99 $, avec des dizaines d’autres modèles disponibles. Ceux-ci sont disponibles dès maintenant chez les détaillants, y compris Amazon.

Pour bénéficier de la promotion, vous devez avoir acheté un téléviseur LG OLED 2019 ou LG Nanocell 2019 admissible entre le 12 novembre 2019 et le 9 février 2020. Ensuite, vous devrez soumettre votre demande en ligne en téléchargeant une copie de votre reçu à partir de la journée. après l’achat, mais au plus tard le 9 mai 2020. Votre code de réduction Disney + vous sera envoyé par e-mail dans les 28 jours suivant la validation de la réclamation. Les codes de réduction Disney + doivent être activés dans les 30 jours suivant leur réception, mais au plus tard le 9 juillet 2020.

L’offre est uniquement valable pour les nouveaux abonnés Disney +. Valable sur les modèles de téléviseurs OLED et NanoCell 2019 achetés chez les détaillants américains autorisés. Cette offre est destinée uniquement aux résidents légaux des 50 États-Unis, Washington D.C., Porto Rico et l’Île Vierge des États-Unis.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

