Occupy Dead Warriors dans le prochain jeu de rôle d’action Soulslike “Mortal Shell”

Envie d’un autre RPG d’action Soulslike? Ce n’est pas tout à fait Blasphématoire, mais l’éditeur Playstack et le développeur Cold Symmetry’s Coquille mortelle a quelques tours dans sa manche.

En vous réveillant comme un vase vide, vous entrez dans un monde brisé et tordu où les restes de l’humanité se flétrissent et pourrissent. Imploré de faire les enchères du mystérieux «Père noir», vous devez parcourir ce paysage en lambeaux et traquer les sanctuaires cachés de fidèles adeptes. Là, les joueurs doivent vaincre de redoutables ennemis et récolter les glandes sacrées. Vous ne serez pas vraiment seul lorsque les morts jetteront votre chemin: éparpillés sur cette terre sont les restes d’anima de guerriers perdus qui peuvent être habités pour acquérir leurs capacités uniques et leur connaissance des armes.

Comme le synopsis l’indique, ce qui est unique à propos de Mortal Shell est la capacité d’occuper les corps des guerriers tombés, chacun avec une force et un style de jeu spécifiques. Tout comme les autres jeux Souls, vous devez compter sur des décisions de combat stratégiques et délibérées pour gagner. Vous avez également la possibilité de fabriquer et d’améliorer vos armes pendant votre campagne non linéaire.

Et bien sûr, vous serez confronté à des monstruosités grotesques le long de votre chemin. Aucune date de sortie pour le moment, bien que le jeu se dirige vers PC, PlayStation 4 et Xbox One. Rendez-vous sur le site officiel pour plus d’informations sur le jeu, ainsi que la possibilité de vous inscrire à la bêta fermée.