Octavia Spencer en tant que Madame C.J. Walker

Netflix vient de publier la bande-annonce du dernier projet d’Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker.

La gagnante des Oscars Octavia Spencer incarne Madame C.J. Walker dans la nouvelle série limitée de Netflix,

Pour nous donner une idée de la conduite dans le magnat de l’empire de la beauté des années 1800, CJ Walker, lorsqu’elle lui a demandé dans la bande-annonce: «Merde, quelle taille tu veux être?», Répond-elle sans manquer un battement, «Big as Carnegie, Ford, and Rockefeller réuni. “

La bande-annonce de la série nous donne un aperçu de cette série limitée Netflix sur la vie et la carrière de Walker, les défis auxquels elle a été confrontée, et le grain et le succès extraordinaires qu’elle possédait en tant que femme d’affaires noire à ce moment de l’histoire.

Bande-annonce «Self Made» de Netflix

“On dirait que je suis né pour lutter”, explique Sarah Breedlove alias Madame C.J. Walker au début de la bande-annonce de Netflix Self Made. «Après un certain temps, je suppose que je viens de perdre espoir. C’est à ce moment-là que mes cheveux ont commencé à tomber. “

Elle a appris à prendre soin de ses cheveux et malgré tout le monde lui disant qu’elle ne pouvait pas le faire et ne devrait pas le faire, Walker (Breedlove a épousé Charles Joseph Walker en 1906 et a fait son nom commercial “ Madame CJ Walker ”) a commencé à la créer et à la vendre propres produits. Les affaires étaient si bonnes qu’elle a dû créer une usine pour sortir ses produits rapidement.

Walker n’est pas découragée lorsqu’elle vend ses produits. “Sœurs, parlons des cheveux; ils nous rabaissent, nous disent que nous sommes laids, nous font sentir laids », dit-elle dans la bande-annonce. “Des cheveux magnifiques mènent à de merveilleuses opportunités.”

La série met également en vedette Tiffany Haddish en tant que fille de Walker; Blair Underwood comme son mari, Charles James Walker; et Carmen Ejogo comme Addie, la concurrente commerciale de Walker.

Netflix sortira les quatre parties de la série le 20 mars.

LeBron James est producteur exécutif de «Self Made»

S’exprimant lors du panel du festival du film de Sundance de l’année dernière sur «Les femmes brisant les barrières: où en sommes-nous maintenant?», Spencer a parlé du rôle que le grand basket-ball LeBron James a joué pour l’aider à négocier son accord dans la série. James est l’un des producteurs exécutifs de Self Made.

«Je dois dire que lorsque je négociais mon accord pour Madame la juge en chef, LeBron James a dû intervenir», a déclaré Spencer. «Nous avons donc besoin que tous nos homologues masculins se battent avec nous. Je pense que mon objectif est de faire en sorte que toutes les femmes de couleur reçoivent un salaire égal et que toutes les femmes reçoivent un salaire égal. »

Pour sa part, James a déclaré à The Undefeated: «Tous les Américains devraient tous connaître l’histoire de Madame C.J. Walker. Elle était une innovatrice, une entrepreneure, une militante sociale et un changeur de jeu total dont l’histoire a été laissée de côté dans les livres d’histoire. J’espère que ce projet sera à la hauteur de son héritage avec une histoire qui éduquera et inspirera. »

“Self Made” est basé sur un livre d’un descendant de Walker’s

La série des chiffons à la richesse est basée sur le livre, On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker, écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Walker A’Lelia Bundles.

Selon Bundles, son ancêtre était une épouse à l’âge de 14 ans, veuve de 20 ans et travaillait comme blanchisseuse pour un peu plus d’un dollar par semaine. Ses produits capillaires et son travail inlassable ont porté leurs fruits.

S’adressant au New York Times en 1917, Walker a déclaré: «J’ai commencé en me donnant un départ. Je crois en la poussée et nous devons nous pousser. »