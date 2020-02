Octavia Spencer est millionnaire Madame CJ Walker – / Film

Combien de femmes millionnaires autodidactes y a-t-il en Amérique? Et combien d’entre eux ont fait de prestigieuses séries limitées à leur sujet? Seulement une poignée, au mieux. Mais Netflix ajoute à ce nombre avec Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker. Gagnant d’un Oscar Octavia Spencer joue le rôle principal de Self Made, une série limitée qui raconte l’histoire de la «première femme millionnaire autodidacte» américaine. Regardez la bande-annonce Self Made ci-dessous.

Octavia Spencer a déjà un Oscar et un Golden Globe Award à son actif, mais elle pourrait viser un Emmy avec sa performance dans Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker. Spencer joue dans la série biographique de huit épisodes Netflix en tant que Madame CJ Walker, une entrepreneuse américaine, philanthrope et militante politique et sociale qui était considérée comme la femme d’affaires afro-américaine la plus riche et la femme autodidacte la plus riche d’Amérique au moment de sa mort. en 1919. Elle a fait une ascension fulgurante de la pauvreté en développant et en commercialisant une ligne de produits cosmétiques et de soins capillaires spécifiquement pour les femmes noires, que nous voyons dans la bande-annonce de Self Made. Il est intéressant de voir les modestes débuts de l’industrie du soin des cheveux noirs, qui est maintenant une entreprise d’un milliard de dollars. Pourtant, comme nous le voyons dans la bande-annonce, il est difficile pour Madame C.J.Walker de surmonter les préjugés et le racisme auxquels elle est confrontée à chaque tournant alors que son entreprise décolle.

Spencer tourne toujours dans une performance hors concours, et cela ne semble pas être différent ici, avec l’actrice donnant une performance fougueuse en tant que femme ambitieuse qui ne laissera pas les préjugés, le sexisme ou même ses propres proches précaires entraver la réalisation son rêve.

Self Made a également des étoiles Tiffany Haddish comme Lelia, Carmen Ejogo comme Addie, Blair Underwood comme Charles James Walker, Garrett Morris comme Cleophus, Kevin Carroll comme Ransom, Bill Bellamy comme douceur, Zahra Bentham comme Nettie, et Mouna Traoré comme Esther.

Voici le synopsis de Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker:

Rencontrez la première femme millionnaire autodidacte à construire des empires et à créer des empires en Amérique. L’histoire vraie de l’entrepreneur afro-américaine, Madame C.J. Walker, qui a construit un empire de soins capillaires qui a fait d’elle la première femme millionnaire autodidacte. Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar, joue dans Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, a Netflix Limited Series.

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker en première 20 mars 2020.

