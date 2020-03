Octavia Spencer propose de remplacer le message d’accueil de Wakanda par un coronavirus

Le coronavirus a tout le monde sur le bord. L’Italie reste en quarantaine, en Espagne les cas continuent de se multiplier, les conférences du monde entier ont été annulées et les Jeux Olympiques pourraient être affectés par COVID-19, dont la propagation a été récemment déclarée par l’OMS comme une pandémie.

Dans ce préambule à une histoire de zombies, les autorités du monde entier ont insisté pour intensifier les mesures de santé et de prévention du coronavirus, comme, par exemple, interdire le contact avec d’autres humains et en particulier se serrer la main. Pour cette raison, avant ce panorama de panique mondiale, l’incroyable actrice Octavia Spencer (Ma, The Help, The Shape of Water), a proposé une solution de salutation que toutes les marvelitas ont adoré, saluez-vous avec le fameux geste «Wakanda Forever» de Black Panther.

L’actrice a publié la publication via son compte Instagram officiel accompagnée du message: “Ma nouvelle poignée de main pour les mois à venir”.

Et c’est tout, quelque chose d’amusant au milieu de l’environnement de chaos et d’inquiétude qui ressemble maintenant à une bonne gorgée de bière glacée pour la population. Merci Octavia.

Allez-vous adopter le message d’accueil de Wakanda?

