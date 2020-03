Octavia Spencer suggère d’utiliser le salut «Black Panther» au milieu d’un coronavirus

Octavia Spencer a proposé d’utiliser le salut «Wakanda Forever» de Black Panther au lieu de poignées de main pour empêcher la propagation du coronavirus.

Black Panther de Marvel Studios a présenté au monde le célèbre salut «Wakanda Forever» et les fans ont rapidement commencé à utiliser le message d’accueil dans la vie réelle. Maintenant, Octavia Spencer suggère que nous commencions à utiliser le salut comme moyen de prévenir la propagation du coronavirus.

Le coronavirus se propageant désormais sur tous les continents du monde, à l’exception de l’Antarctique, les gens prennent des précautions pour limiter leur risque d’exposition au virus, notamment en évitant la poignée de main. Aujourd’hui, l’actrice Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar, a publié une photo du salut de la Panthère noire sur son compte Instagram officiel avec une légende indiquant: «ma nouvelle poignée de main pour les prochains mois».

Consultez le post d’Octavia Spencer ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Black Panther des Marvel Studios:

“Black Panther” de Marvel Studios suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre la place qui lui revient en tant que roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

