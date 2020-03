‘Odallus’ et ‘Oniken: Unstoppable Edition’ se dirigent enfin vers la PS4 ce printemps

Bien qu’ils ne soient pas arrivés au printemps dernier pour la PlayStation 4 comme prévu, l’éditeur Digerati et le développeur JoyMasher ont annoncé que Oniken: édition imparable et Odallus: l’appel sombre sera en effet lancé ce printemps. Les matchs sont prévus le 24 mars en Amérique du Nord et le 25 mars en Europe.

Les membres PlayStation Plus pourront acheter les deux jeux avec une remise de 20% pendant une durée limitée.

Oniken (consultez notre critique) a été lancé pour la première fois sur PC via Steam en février 2014, suivi de Switch en février 2019 et Xbox One en décembre 2019, tandis qu’Odallus: The Dark Call a été lancé pour la première fois sur Steam en juillet 2015, suivi de Switch en février 2019 et Xbox One en décembre 2019.