Odalys est-elle renvoyée après son rétablissement?

Mexico.- Odalys Ramírez ne fera plus partie des hôtes du Cuéntamelo Ya! En fin de compte, ce sont les nouvelles que vous avez reçues après votre réintégration dans l’équipe.

Le modèle a Covid-19 et elle a dû rester en quarantaine pendant trois semaines, avec son mari, l’acteur Patricio Borguetti.

As-tu entendu Odalys Ramírez teste Covid-19 positif

Le 20 avril, elle a rejoint le plateau d’enregistrement de l’émission de midi, mais il semble que les choses ne se soient pas bien passées avec le producteur Nino Canún, qui a décidé de la retirer de l’émission du week-end.

Dès le premier jour de son retour sur le forum, la productrice l’a informée qu’il y aurait des changements au programme du samedi qui ne l’incluraient pas.

Sur les réseaux sociaux, la version que la présentatrice, qui a précipitamment enregistré l’émission parce qu’elle voulait partir rapidement, a dérangé le reste de l’équipe.

Odalys Ramírez a déclaré qu’au moins la version qu’ils lui ont donnée était celle de Tell Me Now! Samedi serait dans un format plus comique et elle n’est pas comédienne, alors elle a accepté.

Elle a assuré que les changements n’avaient rien à voir avec cela, que c’était une blague locale et qu’elle était très heureuse de faire partie du programme du lundi au vendredi.

