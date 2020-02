Odell Beckham rend hommage à Kobe Bryant avec un nouveau tatouage

OBJ rend hommage à Mamba.



Odell Beckham Jr.a rejoint le club de ceux qui rendent hommage à feu Kobe Bryant à l’encre.

Le plus grand récepteur s’est récemment tourné vers les médias sociaux pour dévoiler un grand tatouage du Black Mamba, ajoutant à une liste qui comprend déjà LeBron James, Shareef O’Neal et Thony Davis, entre autres. L’œuvre en question se présente sous la forme d’un portrait dessiné par l’artiste Joaquin Ganga Lopez sur le torse de Beckham.

“Il vous montre que le talent peut vous amener aussi loin que le talent peut vous amener, mais il n’y a pas de substitut au travail acharné, au dévouement qu’il avait pour le jeu. Et je pense que c’était vraiment son héritage”, a-t-il récemment déclaré à Complex à la suite de Bryant. décès. “Vous savez, doigts cassés, Achille, genou, quoi qu’il en soit, il a toujours surmonté tout cela et il va toujours trouver un moyen de gagner. […] Donc, cette mentalité qu’il avait était toujours de tuer, et c’est quelque chose que j’ai définitivement en moi, et maintenant encore plus avec ce qui se passait. Tellement définitivement inspiré encore plus pour faire de grandes choses comme lui, et l’héritage qu’il a laissé est quelque chose que nous pouvons tous apprécier. “

