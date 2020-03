Odin, le loup-garou qui a joué à Summer Game of Thrones, meurt

L’hiver est venu métaphoriquement pour les fans de Game of Thrones, Odin, mieux connu sous le nom de Summer, Le loup-garou de Bran Stark dans Game of Thrones est décédé hier d’un cancer.

Le chien était un chien inuit en traitement depuis la fin de 2019 à Dublin. Odin a passé quatre mois à combattre la maladie. Les fans de la série ont finalement réussi à collecter 12 000 £ pour aider à payer les frais médicaux du chien. Malheureusement, la maladie l’a dépassé et il est décédé à l’âge de 10 ans..

Les propriétaires d’Odin ont partagé un message sincère sur leurs réseaux sociaux où il peut être lu: «Notre famille est très triste d’annoncer la mort d’Odin tôt ce matin. Il est difficile de dire comment cela nous a touchés en tant que famille, car Odin a quitté une vie comme aucun autre chien. »

Le message continue:

«Odin était d’abord un membre de la famille et nous l’avons adopté lorsqu’il était un chiot à l’âge de sept semaines. Tout ce que nous voulions, c’était de grands chiens pour marcher et dormir à nos pieds la nuit près du feu, tout ce qui était après était un bonus. Le décès d’Odin marque la fin d’une décennie et la fin d’une époque alors qu’il enseignait à nos amis et à notre famille de nombreuses leçons sur la vie d’un chien qui a plus d’histoires que certaines personnes. »

Pour sa part, Byron le célèbre comédien de Totally Effin Lost a réussi à passer du temps avec Odin lors d’une de ses tournées et a également partagé un message de condoléances aux propriétaires du chien.

“Triste nouvelle pour mes amis fans de Game of Thrones: Odin, le chien qui a joué Bran’s Direwolf Summer, est décédé aujourd’hui”, a écrit Byron. «J’ai rencontré Odin lors d’une tournée GOT en Irlande du Nord l’année dernière. C’était un chien très doux et il m’a laissé le caresser même s’il était une célèbre star de la télévision. Tu vas nous manquer Odin! », Conclut le comédien.

Sans doute une mort malheureuse pour les fans de Game of Thrones et pour l’univers des lomitos, nos fidèles compagnons.

Repose en paix Odin!

