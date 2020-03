Odyssey présente ‘Coronavirus’, un documentaire qui analyse Covid-19 et ses répercussions dans le monde entier

Pour analyser ce qu’est Covid-19 et comment la communauté internationale réagit à cette maladie, Odyssey présente en exclusivité le mercredi 11 mars à 22 h 45, un documentaire intitulé “ Coronavirus“. Produit par MediaCorp Pte. Ltd de Singapour et la journaliste Genevieve WooEsta, cette pièce a accès au personnel médical en Chine et l’analyse de plusieurs experts de la santé.

Personnel de santé chinois, témoignage dans le documentaire

À ce stade, Covid-19 a infecté plus de 100 000 personnes dans le monde et fait plus de 4 000 morts. La plupart des cas sont concentrés dans la ville de Wuhan (province du Hubei), mais le virus a déjà atterri dans une centaine de pays. L’Italie est le deuxième pays le plus touché avec 7 375 cas confirmés et 366 décès. Il est interdit à plus de 16 millions de personnes d’entrer ou de sortir de la région de Lombardie et de 14 autres provinces du nord du pays.

En Espagne, il y a déjà 28 morts, soit plus de 70, et le nombre de personnes infectées est proche de mille. Un quartier de la ville de Haro, dans la Rioja, a été mis en quarantaine, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 600 000 euros si quelqu’un ne respecte pas les règles d’isolement. De son côté, le gouvernement d’Euskadi a décrété la fermeture des centres éducatifs de Vitoria pour 15 jours.

Mois pour un vaccin

Pendant ce temps, la communauté scientifique internationale s’efforce de trouver un vaccin qui peut aider à combattre et à prévenir la propagation de la maladie. Ils ont en leur faveur le précédent du coronavirus SARS CoV de 2003; cependant, un vaccin efficace prendra des mois à développer, fabriquer et tester.

