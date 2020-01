Oeuf de Pâques des New Eternals repéré à Thor: Ragnarok

Bien que Chloé Zhao Les éternels est encore un peu plus de dix mois avant d’atteindre les théâtres, il semble que Marvel taquinait subtilement l’aventure cosmique MCU de cette année au moins aussi loin que Thor: Ragnarok en 2017.

Cette nouvelle trouvaille est une gracieuseté de l’utilisateur de Reddit, Initial_XD, qui a repéré une référence à cligner des yeux et vous allez manquer la course de Jack Kirby sur The Eternals qui vient de flotter en arrière-plan du film de Taika Waititi. Dans la photo ci-dessous, vous remarquerez un navire vert à droite de Valkyrie qui ressemble clairement à un dessin des bandes dessinées.

Peut-être que cette inclusion n’était rien de plus qu’un œuf de Pâques agréable pour les fans, bien que ce ne soit pas non plus la première fois qu’une référence apparemment sans importance préfigure discrètement de plus grandes choses dans le MCU. Pour autant que nous le sachions, c’est peut-être la seule fois que nous voyons ce vaisseau à l’aspect décalé sur nos écrans, mais n’hésitez pas à spéculer que cela signifie quelque chose de plus.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Dans tous les cas, alors que les petits œufs de Pâques subtils vont bien, Marvel devra finalement être beaucoup plus direct dans la promotion de sa prochaine grande propriété. Pour le moment, le marketing MCU concerne Black Widow, mais une fois que le film sortira le 1er mai, The Eternals sera le prochain film à l’ordre du jour, et en ce moment, votre cinéphile moyen pourrait probablement vous dire presque rien à propos de ce particulier coin de l’univers de la bande dessinée.

Bien sûr, il suffit de regarder les films des Gardiens de la Galaxie pour savoir que Disney est pleinement capable de transformer l’une des propriétés moins connues de Marvel en une grande série à succès, mais nous verrons si Kevin Feige et son équipe peuvent répéter cela succès quand Les éternels sortira en salles le 6 novembre.