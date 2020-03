Oeufs de Pâques Picard, Big Bad Beetleborgs Retrospective & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, parcourez un tas d’oeufs de Pâques référençant Star Trek: la prochaine génération et plus dans la première saison de Star Trek: Picard sur CBS All Access. De plus, jetez un coup d’œil à la sitcom d’action des années 90 Big Bad Beetleborgs qui a essayé de capitaliser sur le succès de Power Rangerset apprenez à dessiner le copain de rennes Sven de Disney’s Congelé.

Tout d’abord, Wired parcourt toute la première saison de Star Trek: Picard et décompose certains des spectacles d’oeufs de Pâques. Par exemple, vous avez peut-être repéré le signe du Capitaine Picard Day fait par des enfants dans Star Trek: The Next Generation, repris diverses références à The Gorn, ou remarqué la nouvelle utilisation de Vasquez Rocks. Pour en savoir plus à ce sujet dans la vidéo ci-dessus.

Il y a eu d’innombrables itérations de Power Rangers, chacune apportant une itération différente de Super Sentai aux États-Unis. Mais Syfy Wire nous rappelle Big Bad Beetleborgs, qui a adapté des séquences de combat des Juukou B-Fighter et B-Fighter Kabuto de la série Metal Hero tokusatsu, mais a mis davantage l’accent sur les éléments de la sitcom plutôt que sur les combats de monstres.

Enfin, si vous avez besoin de distraire les enfants, ou si vous voulez simplement prendre le temps d’essayer un défi de dessin par vous-même, cette vidéo a Michael Woodside, le superviseur d’animation de Frozen 2, qui illustre littéralement comment dessiner l’adorable Sven de Frozen. Pouvez-vous tirer tous les bons angles et courbes pour dessiner comme un animateur Disney? Pourriez-vous le faire des centaines de fois pour créer une image animée?

Articles sympas du Web: