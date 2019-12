Oeufs verts et jambon renouvelés pour une deuxième saison chez Netflix

Oeufs verts et jambon renouvelés pour une deuxième saison sur Netflix

Cela fait déjà plus d'un mois que Oeufs verts et jambon a fait ses débuts en série en novembre, et maintenant Netflix a officiellement annoncé qu'ils ont renouvelé leur série animée Dr. Seuss pour une deuxième saison de 10 épisodes qui sera intitulée Oeufs verts et jambon: la deuxième portion. L’annonce a également été faite avec le teaser de la saison 2 qui vient de sortir et qui lance la prochaine aventure de Sam et Guy. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Oeufs verts et jambon: la deuxième portion suivra Sam et Guy à travers le monde et en dehors de leurs zones de confort alors qu'ils se retrouvent pris entre les deux côtés d'un délicieux conflit

Oeufs verts et jambon dispose d'une distribution de voix étoilée dirigée par Parfait l’ancien Adam Devine et le lauréat des Oscars Michael Douglas (Wall Street). Il présentera également des voix d'Ilana Grazer (Dure nuit), Lauréate d'un Oscar Diane Keaton (Annie Hall), Eddie Izzard (Le film Lego Batman), Tracy Morgan (30 Rock), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Jeffrey Wright (Westworld), Jillian Bell (Chaire de poule), John Turturro (Transformateurs) et Daveed Diggs (Hamilton).

Basé sur l'ouvrage à succès mondial le plus populaire du Dr Seuss (Theodor Seuss Geisel), «Green Eggs and Ham» est adapté pour la télévision par Jared Stern (La suite du film LEGO), qui sera également producteur exécutif aux côtés d'Ellen DeGeneres, Jeff Kleeman, Mike Karz et David Dobkin. La comédie familiale animée est issue de A Very Good Production, A Stern Talking To et Gulfstream Television en association avec Warner Bros Animation, et distribuée par Warner Bros. Television.

La saison 1 est déjà disponible en streaming sur Netflix.

