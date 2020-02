Off-White x Air Jordan 4 Rumored For Summer Release: Détails

La nouvelle collaboration Off-White x Air Jordan 4 de Virgil Abloh devrait frapper les détaillants cet été.



Virgil Abloh a présenté sa dernière collaboration Off-White x Air Jordan lors du défilé Off-White automne / hiver 2020 plus tôt cette semaine, donnant aux fans un aperçu d’un projet exclusif Air Jordan 4 qui sera bientôt dirigé vers les détaillants.

Selon la source de sneakers @PY_Leaks, les Off-White 4 devraient sortir cet été au prix de 200 $. Bien que les coups de pied soient présentés comme une version féminine, ils seront disponibles dans des tailles allant de 5 à 16,5, ce qui correspond à peu près à une taille masculine 15.

Les 4 déconstruites sont équipées d’une tige en nubuck couleur voile, avec des détails translucides dans le cadre du système de laçage et de la languette au talon. Comme toujours, les coups de pied comprennent également une fermeture éclair, du texte “AIR” sur la semelle intermédiaire et des “SHOELACES” sur … vous l’avez deviné, lacets!

En plus de ce nouveau Off-White x Air Jordan 4 récemment dévoilé, des rumeurs suggèrent qu’Abloh lancera également un autre coloris Off-White x Air Jordan 5 plus tard cette année. Cliquez ici pour plus de détails à ce sujet et continuez à faire défiler pour voir de plus près l’AJ4.

