Offset accusé d’avoir de nouveau trompé Cardi B après avoir vu son téléphone se cacher alors qu’elle entrait dans la chambre

Cardi B et Offset sont l’un des duos les plus appréciés du hip hop. Mariés depuis près de trois ans avec une fille, les rappeurs sont un brillant exemple d’amour et d’engagement à l’ère moderne. Mais leur relation n’a pas été sans problèmes.

Tout au long de leur temps ensemble, le couple a rencontré de nombreux obstacles – de la critique en ligne à l’infidélité. Le dernier drame est survenu au cours de la semaine du 22 mars, lorsque Offset a été vu «cachant» son téléphone à Cardi B, ce qui a provoqué des rumeurs selon lesquelles il ne serait peut-être pas encore bon.

Cardi B et Offset sur le tapis rouge lors d’une remise de prix en juin 2019 | Leon Bennett / WireImage

Regardez la vidéo d’Offset «cachant» son téléphone

Offset s’était enregistré en train de jouer à un jeu vidéo lorsque Cardi B l’a appelé. Alors qu’elle se dirigeait vers la chambre, Offset se précipita pour mettre son téléphone dans sa poche. Après avoir lutté pour mettre l’appareil à l’intérieur, il a soulevé son corps et a placé le téléphone sous ses fesses.

Lorsqu’elle est entrée dans la pièce, il s’est retourné avec désinvolture et a salué le rappeur «Bodak Yellow». Le couple a parlé pendant quelques instants avant que Cardi B ne se retourne et commence à se diriger vers la porte. Une fois qu’elle fut partie, Offset sortit son téléphone et commença à taper sur l’écran comme s’il envoyait un SMS à quelqu’un.

Le moment a laissé les fans méfiants et convaincus qu’il avait une liaison. Ils se sont précipités sur les plateformes de médias sociaux tels que Twitter et ont accusé Offset d’avoir trompé le crooner «Be Careful» pour une autre fois encore.

«Le décalage n’a jamais changé et ne changera jamais. Dommage cuz Cardi mérite mieux “, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Un autre fan a fait écho à ces sentiments, écrivant: “Offset n’est pas merde comme Cardi b est tout …”

D’autres, cependant, ont défendu le rappeur «Clout».

“Ppl est rapide à appeler compensation pour tricher juste parce qu’il a mis son [phone] un moyen. En attendant, vous n’aurez même pas le mot de passe pour ur mans [phone]. Et les gars, vous ferez la même chose autour de votre copine / épouse. Alors, quel est le problème ici? Laissez-le f * ckin vivre », a déclaré un tweet.

Offset semblait répondre aux allégations

Alors que les rumeurs de triche montaient, Offset a repris son histoire Instagram et a apparemment repoussé les accusations. Il a également critiqué les fans pour se concentrer sur «quelque chose de négatif» au lieu des questions liées aux coronavirus.

«Il y a des gens qui meurent ici. Vous voulez vous concentrer sur quelque chose de négatif. Nous avons eu trop de négativité », a-t-il déclaré. “C’est pourquoi nous ne pouvons pas gagner d’argent. Aucun de nous ne peut gagner d’argent. ”

Offset a poursuivi en disant que les gens «faisaient quelque chose à partir de rien» et qu’il n’avait vraiment rien fait d’autre que de passer du temps avec sa famille.

“Ne tuez pas l’ambiance, mec. On vibre, mec. Je suis avec ma famille, tu sais ce que je dis? Nous nous réunissons tous les jours. Je vous souhaite tous les jours avec le vôtre », a-t-il poursuivi. “Nous n’avons besoin de rien de ce négatif, de la haine, de faire quelque chose de rien sans raison. Nous sommes bons pour cette façon. »

Au moment de l’écriture, Cardi B n’a pas répondu à la vidéo. Mais il semble probable qu’elle le fera, comme le rappeur Invasion of Privacy parle généralement de ce genre de choses. Elle a défendu son mari en décembre 2019 quand il a été accusé d’avoir envoyé un message à une autre femme sur Instagram, affirmant que son compte avait été piraté.

La prétendue précédente affaire de Offset a presque fait dérailler leur relation

Après que Offset ait fait face à des rumeurs de fraude en 2018, Cardi B a annoncé en décembre qu’elle prévoyait de demander le divorce. Offset l’a suppliée de revenir, publiant une longue note d’excuses en ligne et plaidant même pour son pardon en public. Mais elle n’a pas bougé – du moins au début.

Ils se sont finalement réconciliés en février 2019 – quelque chose qui a provoqué un contrecoup majeur des fans. Mais Cardi B a maintenu sa décision.

Elle a expliqué la raison pour laquelle elle a repris Offset dans la couverture de Vogue en janvier 2020, racontant à la publication que “tout le monde a des problèmes” et qu’il était finalement très important pour elle qu’elle et Offset les résolvent.

«Je crois au pardon. J’ai prié dessus. Moi et mon mari, nous avons prié dessus. Nous avons fait venir des prêtres. Et nous venons juste de nous entendre comme, bro, c’est vraiment nous contre le monde », a-t-elle expliqué.

Cardi B a également noté qu’ils avaient convenu lors de leur mariage en septembre 2017 de rester ensemble jusqu’à ce que «la mort nous sépare». Mais en même temps, elle a avoué qu’elle ne serait peut-être pas aussi indulgente si Offset glissait à nouveau.

Nous ne voulons pas mettre des mots dans sa bouche, mais nous ne pensons pas que Offset sous-estimerait Cardi et prendrait ces commentaires à la légère. Peut-être qu’il était vraiment effrayant et ne faisait rien de plus que de jouer à son jeu.

