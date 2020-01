Offset attrape une poignée de seins de Cardi B sur le tapis rouge du gala pré-Grammys

Regardez tout le monde, Cardi et Offset sont de nouveau inappropriés.



Vous pouvez toujours compter sur ces deux pour garder les choses intéressantes lors d’un événement public. Samedi soir, Cardi B et Offset ont assisté au Gala de Clive Davis Pre-Grammy, où Diddy a été honoré du Grammys Salute to Industry Icons. Parmi les personnes présentes à l’événement étoilé figuraient les meilleurs de l’industrie comme Jay-Z et Beyoncé, et Cardi et Offset ont décidé de leur donner à tous un spectacle sur le tapis rouge. Le couple excité en permanence a posé ensemble, Cardi comme d’habitude au point de mire alors qu’elle montrait son impressionnant travail de seins dans une robe rose très décolletée et plongeante. Apparemment, Offset était tellement impressionné par les biens de sa femme qu’il ne pouvait tout simplement pas lui garder les mains. Le rappeur Migos s’est mis à tâtonner Cardi sur le tapis rouge, attrapant une poignée de ses seins comme si ce n’était pas grave. Cardi a partagé le moment sur Instagram avec la légende, “Babe mes seins continuent de sortir.”

Aw. Quelle douceur de Offset pour empêcher sa femme d’avoir un dysfonctionnement de la garde-robe.

Gregg DeGuire / . pour la Recording AcademyJon Kopaloff / .

Le couple est nominé aux Grammy Awards de la meilleure performance rap pour leur collaboration “Clout”. Cardi a déjà remporté le prix du meilleur album de rap aux Grammys de l’année dernière pour son premier album, Invasion of Privacy. Les deux épouses ont récemment assisté à la Fashion Week de Paris ensemble, où Offset a débuté sa collaboration avec le créateur de mode Chaz A Jordan. Ils ont également acheté leur première maison ensemble en décembre, un manoir géant à Atlanta.

