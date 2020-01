Offset dit que la culture III de Migos sera le «dernier chapitre»

Culture III est en route.

Offset taquine le dernier épisode de la populaire série Culture de Migos. Lancement sur Instagram lundi, Offset a annoncé une date de sortie pour 2020: «CULTURE 3 2020 LAST CHAPTER».

Sa légende a incité à la spéculation que cela pourrait être le dernier album de Migos, mais ce pourrait être le dernier chapitre de la série Culture. Quoi qu’il en soit, les fans attendent avec impatience le projet tant attendu depuis sa première annonce en 2018.

“J’ai l’impression que c’est davantage sur Migos que vous ne connaissez pas encore”, a déclaré Quavo à Business Insider. «Et j’ai l’impression que cet album va être prolifique. J’ai l’impression que cet album va être l’album pour le faire. Et je pense que c’est Culture III, mais je ne sais pas. Je pense que nous pouvons changer le chapitre. “

La trilogie comprend déjà Culture de 2017 avec le hit n ° 1 «Bad and Boujee» et Culture II de 2018. Ce dernier a donné naissance aux tubes “MotorSport”, “Stir Fry” et “Walk It Talk It” avec Drake.

Chaque membre a également sorti des projets solo – Quavo Huncho de Quavo, The Last Rocket de Takeoff et Father of 4 d’Offset – avant de se réunir en groupe. “Pas de conneries de gangs à partir de maintenant”, a déclaré Offset à un fan l’année dernière.

