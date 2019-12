Offset donne à Cardi B soif tout en étant habillé en Père Noël pour ses enfants à Noël

Cardi aime son père Noël.



Offset est vraiment entré dans l'esprit des Fêtes cette année. Le rappeur Migos a dévoilé sa tenue de Noël ce matin avec une vidéo de lui-même dansant dans un costume de Père Noël pour ses enfants. Pendant que ses petits prenaient leur petit-déjeuner dans la cuisine de la toute nouvelle demeure de son épouse Cardi B, Offset leur a offert une petite performance en tant que Old Saint Nick, avec un ventre rembourré et de fausses bottes en cuir. Sa fille a alors déclaré "Tu es le Père Noël!" ce qui fait que Offset rayonne fièrement vers la caméra sous sa barbe blanche duveteuse. Il demande s'ils ont été de bons enfants et s'ils recevront des cadeaux aujourd'hui, et il rencontre des affirmations confiantes.

La vidéo est trop douce, montrant à quel point l'homme aime ses enfants et à quel point il est dévoué à rendre les vacances spéciales pour eux. Bien sûr, Cardi prend le moment de gentil à méchant après avoir suivi Offset hors de la pièce. Quand elle demande au Père Noël ce qu'elle reçoit pour Noël, il lui fait savoir exactement ce qu'il lui donne, avec une poussée suggestive. Le couple est connu pour ne jamais avoir retenu sa vie sexuelle, partageant souvent et obtenant des graphismes, cet échange n'est donc pas surprenant. Ce sont les vacances, cependant, qui peut leur reprocher de ressentir l'amour un peu plus aujourd'hui.

