Offset est affiché dans le studio en priant pour que Dieu lui envoie une “vibration”

Offset en espère un autre.



L’une des dernières actions d’Offset sur Instagram a expliqué en détail comment le rappeur de Father of 4 avait sa vision 20/20 forte et ne laissait pas le comportement des autres déterminer ce qu’il ressentait. Les mantras du rappeur le maintiennent dans la bonne direction depuis que sa dernière part dans son flux le voit posté dans le studio travailler sur quelque chose que nous ne pouvons que supposer être du feu pur.

Rich Fury / .

La légende de l’image montre Offset partager un petit rituel pré-studio qui implique de demander un soutien à la puissance supérieure. “PARFOIS, JE PRIE AVANT D’ENREGISTRE DIEU ME PERMET DE CRÉER UN VIBE !!!” il a écrit. Father of 4 était le dernier album studio d’Offset et nous ne pouvons qu’espérer que la prochaine cassette arrivera plus tôt que tard.

“J’ai pleuré tout seul pendant que je faisais cet album parce que je parlais de mon histoire et de mes enfants”, a-t-il déclaré à propos de son dernier projet. «Quand j’ai fait une chanson, j’ai commencé à me souvenir de ma grand-mère, de mes difficultés, de mon partenaire qui a été tué, des pensées que j’avais pendant mon incarcération et des visages de mes enfants étaient là dans ma tête. J’adore mes enfants, c’est pour ça que je le fais. »

.