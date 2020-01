Offset lance des coups de poing après que Cardi B ait été aspergé de champagne

Ne vous placez pas entre Offset et Cardi B.

Le rappeur Migos n’a pas tardé à réagir après que quelqu’un ait aspergé sa femme de champagne lors du week-end du Super Bowl à Miami. Le couple faisait la fête vers 3 heures du matin au Booby Trap sur le River Strip Club, et se tenait sur scène à côté d’un poteau lorsqu’ils ont été aspergés de champagne.

Selon TMZ, Cardi n’était pas content après s’être mouillé, et un Offset enragé a immédiatement commencé à chercher le coupable avant de se jeter dans la foule. Une fois qu’il l’a repéré, il a frappé un coup de poing et a continué à lancer des coups jusqu’à ce qu’il soit éloigné par la sécurité. Lui et Cardi ont ensuite rapidement quitté le club.

Plus tôt dans la soirée, ils se sont tous deux produits à la discothèque LIV dans le cadre des événements qui ont précédé le week-end du Super Bowl. Les deux semblaient passer un bon moment lorsqu’ils sont arrivés au club de strip-tease. Cardi a dansé sur Offset et il a fait pleuvoir sur elle. Cardi a documenté les festivités sur son histoire Instagram et a continué la fête après 5 heures du matin.

Ce fut une semaine mouvementée pour Offset. Mercredi, il a été détenu au centre commercial L.A., The Grove. Il a été libéré de prison après quelques heures, disant à TMZ que les flics l’avaient confondu avec le mauvais gars. Deux hommes du groupe Offset ont finalement été condamnés pour armes à feu.

Le couple a un calendrier chargé pour le week-end du Super Bowl. Cardi et Migos devraient se produire au Vewtopia Music Festival à Miami Gardens. Migos prendra également la scène lors de la Fanatics Super Bowl Party samedi.

