Oh mon Dieu, comme c’est musclé! Voilà à quoi ressemble Cristiano Ronaldo après un entraînement dur

01 avril 2020 11:11

Footballeur portugais Cristiano Ronaldo il ne semble pas de ce monde … Il a une figure qui semble sculptée par les dieux eux-mêmes … Il a fière allure!

Si vous êtes un amateur de football, et sinon, cette photo publiée par la star de la Juventus vous coupera le souffle.

Et c’est que ce super athlète, qui a aussi sa propre marque de chaussures et de parfums, ne peut pas rester immobile à la maison et cherche toujours à être physiquement actif.

“Inspire, expire, reste actif”, écrit-il. Chrétien dans votre compte Instagram , dans lequel il apparaît dans un short de sport noir et des chaussures.

Dieu merci, il nous laisse voir son abdomen parfait! … Certainement chrétien Ronaldo Il est l’un des plus beaux hommes de la terre … Quelle chance tu as, Georgina!

