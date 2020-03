Oh mon Dieu! La robe de l’ex-femme de Nicky Jam nous permet de voir ce détail sombre

La célèbre mannequin Angélica Cruz était assise lorsque sa robe nous a permis de voir ce détail venant de son corps, il fait très sombre!

30 mars 2020

Mariage entre artistes Angelica Cruz et Nicky Jam Elle s’est tenue en 2017, alors ils étaient tous les deux très amoureux, mais apparemment pas tellement, puisque leur union n’a duré que 18 mois!

Ce détail a réussi à secouer toute la presse, car beaucoup se sont demandé quelle était la raison du divorce, et bien que tout se soit très bien terminé, il ne fait aucun doute que nous garderons toujours à l’esprit.

Comme nous avons pu le constater, Angelica Cruz Il a une beauté indéniable, et c’est que son visage, son corps, ses cheveux et autres, font voler notre imagination aussi haut que possible.

Et plus pour ce détail que le célèbre nous a présenté, qui nous a laissé totalement intrigué. Angelica Cruz Dans sa dernière publication, il a été photographié et semble toujours aussi beau, mais … Vous pouvez voir un certain détail.

Ce détail est son tatouage, que nous pouvons voir sur la photo suivante, lorsque Angélique Elle est placée sur le côté pour qu’on puisse l’apprécier, sa robe a aussi beaucoup aidé, grâce à ce superbe décolleté qu’elle a … Qu’avez-vous pensé de son tatouage?

