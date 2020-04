Oh mon Dieu! L’ex de Marc Anthony est resté “habillé et tapageur”

L’ex de Marc Anthony, la mannequin vénézuélienne Shannon de Lima a publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux … Qui laisse cette beauté debout?

03 avril 2020

Shannon était avec Marc Anthony environ cinq ans, avant de divorcer après le baiser controversé avec JLo dans un concert.

Ensuite pour Shannon Il a été vu très près du footballeur colombien James Rodríguez, jusqu’à ce qu’il avoue fin mars qu’ils avaient une relation et vivaient ensemble à Munich, en Allemagne.

Eh bien, la vérité est que Shannon Elle s’est photographiée vêtue d’une tenue sportive avec un jean et un chemisier et des chaussures blanches qui lui allaient de façon spectaculaire et a assuré qu’elle était “habillée et de suite!”

“Quand tu es habillée et tapageuse … Parce que tu ne vas nulle part Mommy Days sans mettre de chaussures”, écrit-elle sur son Instagram.

