Oh mon Dieu! Pourquoi Karol G est-il si indigné?

29 mars 2020

Anuel AA et Karol G, l’un des couples du moment est très en colère et l’a fait connaître sur ses réseaux sociaux. “Je suis scandalisée”, a écrit la Colombienne sur son compte Twitter officiel.

Mais pas parmi eux, non, ils sont en colère contre certains utilisateurs des réseaux sociaux, qu’ils accusent de falsifier des informations.

Le premier et le plus intense est, comme toujours, Anuel AA. Dans une série de tweets, il nie que son “histoire” ait quoi que ce soit à voir avec la dernière vidéo de Bad Bunny, dans laquelle il apparaît habillé en femme.

Dans un autre de ses trilles, il défend farouchement sa petite amie Karol G des montages de médias sociaux pour la faire paraître mauvaise et en tant qu’homophobe.

Mais Karol G elle n’est pas restée silencieuse et est sortie pour dire qu’ils se souviendraient comment, dans ses performances, elle a revendiqué la diversité des sexes.

“Oui, je suis agacé et indigné! Comme il est difficile de rendre tout le monde heureux. Passer sa vie à expliquer que tu n’es PAS ce que les médias et les jaunes inventent. Au final, les habituels restent, les vrais, ceux qui ils vous connaissent et savent ce que vous feriez et ce que vous ne feriez pas “, at-il protesté Karol G.

