Oh! Une famille ennuyée par la quarantaine enregistre une introduction à «Les Simpsons»

«Rester à la maison» semble beaucoup plus gentil que «distanciation sociale» ou «mise en quarantaine». Cependant, peu importe comment nous l’appelons, L’action de s’enfermer à la maison et de ne sortir que pour des activités très spécifiques (non sociales) a été très compliquée à traiter et à réaliser dans toutes les parties du monde.

Que faire? Comment passer le temps sans tomber dans le désespoir ou l’anxiété? Comment se divertir? Beaucoup ont exploité les ressources des réseaux sociaux pour rester en contact, d’autres ont resserré les plateformes de streaming et d’autres ont Ils ont mis de l’ordre des choses qu’ils avaient laissées pour “quand il y avait du temps” comme organiser le placard ou la pièce que vous tiliches … et c’est le moment.

Ce fut le cas de une famille qui, en raison de l’ennui dérivé de la distanciation sociale, a fini par enregistrer l’intro des Simpsons avec tout et ses cinq personnages et la chorégraphie que presque tous nous connaissons par cœur. Une famille de cinq personnes (père, mère, fils aîné et deux petits enfants) a entrepris de nettoyer le sous-sol de leur maison et a trouvé des costumes pour Simpsons Halloween.

“Nos enfants s’ennuyaient après les quatre semaines d’isolement. Ma femme et moi nettoyons le sous-sol et je me demande que pourrions-nous faire avec les anciens costumes des Simpsons. L’un de ces problèmes a résolu l’autre … “, a écrit le père de famille.

Deuxieme acte? La merveilleuse idée d’enregistrer l’intro de l’une des séries animées les plus vues de l’histoire avec une chorégraphie bien connue où les personnages font différentes activités et se rencontrent sur le canapé de sa maison à Springfield.

“Le résultat était cette vidéo” que nous laissons à la fin de cette note. Maintenant bien. N’attendez pas pour voir la vidéo la plus produite au monde car en réalité, cette famille a utilisé toutes les ressources de sa maison (un bricolage) pour improviser la barre radioactive qui se coince dans le dos d’Homer Simpson quand il rentre chez lui.

Aussi Ils ont utilisé la table du salon pour simuler une caisse enregistreuse où Marge fait ses courses. Ce qui était réel dans cette partie, c’est le bébé qui serait Maggie Simpson et qui, comme touche supplémentaire, crache la tétine à la fin de la vidéo ☺️.

Il n’y a donc aucune excuse. Cette famille est l’exemple parfait qu’il y a beaucoup de choses que faire pendant ces jours passés à la maison, comment divertir les enfants et, accessoirement, comment passer du temps ensemble à faire quelque chose de créatif ce qui a sûrement pris beaucoup de temps. Vérifiez-le ici: