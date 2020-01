Oiseaux de proie d’une moyenne de 52 millions de dollars d’ouverture en début de projection

Birds of Prey ouvre en moyenne 52 millions de dollars lors des premières projections au box-office

Warner Bros.’ Oiseaux de proie mettant en vedette Margot Robbie est en moyenne une projection de week-end d’ouverture du box-office de 52 millions de dollars, selon Deadline. Le point de vente note que le film sera la seule sortie large de ce week-end et est actuellement populaire auprès de la démo des moins de 25 ans.

Les cinq premiers films d’ouverture de février incluent Panthère noire, détenant le record du mois de 202 millions de dollars, suivi Dead Pool à 132,4 millions de dollars, Cinquante nuances de gris avec 85,1 millions de dollars, La passion du Christ avec 83,8 millions de dollars, et Le film Lego à 69 millions de dollars.

Margot Robbie la reprendra Suicide Squad rôle de Harley Quinn dans le film, qui met également en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong (Tout juste sorti du bateau), Robert Catrini (Histoire du crime américain), Steven Williams (IL) et Derek Wilson (Prédicateur) complètent l’ensemble.

Cathy Yan (Cochons morts) dirigera le spin-off, faisant d’elle la première femme réalisatrice asiatique à diriger un film de super-héros. Le script a été écrit par Christina Hodson (Bourdon).

Dans DC Comics, le Oiseaux de proie sont une équipe de super-héros majoritairement féminine comprenant Oracle / Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen et Katana, qui a été joué par Karen Fukuhara dans Suicide Squad. Une série télévisée en direct de courte durée intitulée Oiseaux de proie diffusé sur The WB de 2002 à 2003 pour 13 épisodes, avec Ashley Scott dans Huntress, Dina Meyer dans Barbara Gordon / Oracle, Ian Abercrombie dans Alfred Pennyworth et Mia Sara dans Harley Quinn.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) devrait sortir en salles le 7 février.