Oiseaux de proie Le prix VOD chute drastiquement, maintenant disponible pour super-bon marché

En ces temps étranges, l’industrie du cinéma doit s’adapter pour que les gens puissent toujours obtenir leur correction cinématographique. Étant donné que les cinémas sont fermés à travers le monde, de nombreux films sont passés à des sorties VOD ou sortent en ligne beaucoup plus tôt que prévu. L’un de ces derniers est Oiseaux de proie, Que Warner Bros.a mis à disposition en location le mois dernier, alors qu’il n’a fait ses débuts sur grand écran que début février. Cette décision, soutenue par la réalisatrice Cathy Yan, a été couronnée de succès. Et il semble que le studio ait décidé d’ouvrir le film à encore plus de gens.

Comme l’a souligné IndieWire, Birds of Prey a vu son prix baisser sur iTunes, Amazon et VUDU à seulement 5,99 $. C’est une forte baisse par rapport à son prix d’origine de 19,99 $. Cela vient un peu plus de deux mois jour pour jour quand il a fait ses débuts dans les cinémas. Vraisemblablement, l’idée derrière la décision était de faire ressortir BoP parmi le flot d’autres films nouveaux / récents en VOD. Si tel est le cas, cela fonctionne définitivement. Le véhicule de Margot Robbie occupe actuellement la première place du classement des films iTunes.

Birds of Prey a été initialement discuté comme une sorte de flop, étant donné qu’il a débuté le week-end d’ouverture le plus bas de tous les films DCEU. Cependant, les critiques ont été positives et une recherche rapide sur les réseaux sociaux vous montrera à quel point il est populaire auprès des fans. De toute évidence, le publier dès le début de la VOD était un bon appel, car il est déjà réévalué et discuté sous un jour plus positif. Que cela aide ou non à obtenir une suite, nous devrons simplement rester assis et voir.

Yan a révélé qu’elle avait des idées pour un suivi quelconque, avec son souhait de se concentrer sur une relation Harley Quinn / Poison Ivy. Peut-être que la baisse du prix de la VOD fait partie de la WB qui essaie de mesurer à quel point il y a de l’intérêt pour Oiseaux de proie et si cela vaut la peine de poursuivre la franchise plus loin? Si tel est le cas, vous voudrez peut-être lui montrer votre soutien en saisissant le film alors qu’il est si bon marché.