Oiseaux de proie réduit à la cote PG pour la sortie au Japon

Le spin-off de WB’s Suicide Squad n’est plus intitulé Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn). Et merci mon Dieu pour ça.

Dans l’espoir de faciliter les choses en ce qui concerne l’optimisation des moteurs de recherche, les pouvoirs en place chez Warner Bros.ont pris la décision intelligente d’introduire un nouveau titre tronqué – Harley Quinn: Birds of Prey, pour être précis – afin que les acheteurs potentiels de billets puissent “Trouvez-le plus rapidement.”

C’est du moins ce que dit Sue Kroll, productrice de Birds of Prey (et ancienne dirigeante de WB), qui a récemment expliqué que le changement de marque surprise est «simplement un changement d’affichage pour l’exposition [purposes]. ” Le mot est qu’ils ont suggéré Harley Quinn: Birds of Prey dans l’espoir d’améliorer le référencement et de présenter le film au plus grand nombre possible de spectateurs. Mais ce n’est pas le seul changement apporté dans l’espoir de déplacer plus de billets.

Comme en témoigne le Tweet ci-dessous, la sortie japonaise du film sera accompagnée d’un classement PG-12 dans cette région, ce qui est apparemment équivalent à un PG américain et signifie probablement qu’une grande partie du langage fort sera supprimée et une partie de la des scènes d’action plus violentes pourraient également être réduites.

Il n’est pas publié dans cette région avant le mois prochain, nous ne pouvons donc que spéculer pour l’instant sur la façon dont il sera modifié, mais vous pouvez consulter la bande-annonce qui confirme la nouvelle note ci-dessous:

Si vous êtes au #Japon et que vous voulez tenter votre chance, soumettez simplement votre abonnement sur le site Web ci-dessous afin de gagner l’une des 30 paires. https://t.co/HPEgnFGf22

– Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 25 février 2020

Que cela fonctionne ou non – et plus important encore, que cela nuise à la qualité globale du film ou non – reste à voir, mais c’est néanmoins une décision intéressante. Si vous nous demandez, cela ne fera probablement pas grand-chose, mais à ce stade, le studio espère sans doute retirer autant d’argent du reste de Harley Quinn: Oiseaux de proieC’est la représentation théâtrale possible.

En tout cas, même si cela échoue, WB peut au moins s’attendre à des chiffres nettement meilleurs de la prochaine sortie de DCEU, puisque Wonder Woman 1984 arrive dans les salles le 5 juin et sera certainement plus du côté PG-13.