Oiseaux de proie sur la bonne voie pour avoir le week-end d’ouverture pire que Green Lantern

Malgré les éloges de la critique générale et une cote de 80% de fraîcheur et un score d’audience de 84% sur Rotten Tomatoes, Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) s’est ouvert à un nombre de guichets beaucoup plus bas que prévu. Initialement projeté pour marquer un week-end d’ouverture de 50 à 55 millions de dollars, la dernière entrée dans l’univers étendu des films de bandes dessinées DC a remporté sa journée d’ouverture avec seulement 13 millions de dollars au niveau national le premier jour (y compris les avant-premières de jeudi), ce qui a incité les estimations à être ajustées à la baisse pour 33 millions de dollars.

Si elle clôturait son premier week-end autour de ce total, elle ne parviendrait pas à percer parmi les 50 meilleurs films de super-héros de tous les temps, et subirait le week-end d’ouverture le moins rentable de tous les films DCEU par une large marge, tombant à plus de 20 millions de dollars de Shazam ! Le total d’ouverture de!, qui avait lui-même été le point bas précédent. En comparaison, Suicide Squad, le film dont Birds of Prey est sorti, se classe 13e avec un week-end d’ouverture national de près de 134 millions de dollars.

Birds of Prey poursuit une tendance malheureuse et constante de diminution des premiers week-ends qui afflige la franchise depuis presque le début: chaque film depuis Suicide Squad a suivi Batman v Superman: Dawn of Justice s’est ouvert à au moins 10 millions de dollars de moins que son prédécesseur, avec Suicide Squad a chuté du plus grand montant (plus de 32 millions de dollars) et Birds of Prey a chuté du plus grand pourcentage (plus de 38%, dépassant la baisse d’Aquaman de 27,6% de Justice League).

Pour le contexte, un week-end d’ouverture de 33 millions de dollars serait le plus bas de tous les films basés sur une propriété de DC depuis l’ouverture de Jonah Hex avec seulement 5,4 millions de dollars en 2010, et se classe moins bien que Green Lantern, l’échec de Martin Campbell en 2010. L’un des trois films généralement cité comme le plus bas des points faibles du genre – avec Batman & Robin en 1997 abyssale de Joel Schumacher et Catwoman «gagnante» multi-Razzie de Pitof Comer en 2004 – Green Lantern a été si mal reçu que Ryan Reynolds a littéralement utilisé le voyage dans le temps pour revenir dans le passé et se suicider de manière préventive avant d’autoriser le tournage du film à la fin de Deadpool 2.

Il convient de noter, cependant, que l’Aquaman de l’année dernière a ouvert avec un premier week-end de 67,8 millions de dollars et est devenu le premier film DCEU à franchir le seuil du milliard de dollars au box-office mondial, terminant sa course avec près de 1,15 milliard de dollars. Si Birds of Prey se comporte de manière similaire sur le long terme, il pourrait encore voir un transport final respectable de 550 millions de dollars dans le monde, le plaçant à peu près à mi-chemin entre Shazam! et Justice League. Si ce n’est pas le cas, cependant, le désir de la réalisatrice Cathy Yan d’explorer la relation entre Harley Quinn et Poison Ivy dans une suite potentielle pourrait être sérieusement compromis.

Oiseaux de proie, mettant en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harleen Quinzel, récemment émancipée, à la tête de sa propre équipe de “B * d * ss M * th * rf * ck * rs” contre Ewan McGregor, le gangster propriétaire d’une boîte de nuit, Roman Sionis, peut désormais être vu dans les salles de cinéma.