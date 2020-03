– Olga Kurylenko qui a été testée positive pour COVID-19 n’a plus de fièvre et se sent mieux

Olga Kurylenko

Mercredi, l’actrice de 40 ans a utilisé Instagram pour informer les fans de sa santé.

Olga Kurylenko, qui a été testée positive pour le nouveau coronavirus, a déclaré qu’elle n’avait plus de fièvre et qu’elle se sentait mieux.

L’actrice de 40 ans s’est rendue sur Instagram mercredi (18) pour informer ses fans de sa santé.

Elle a écrit à côté d’une photo avec un masque facial: «Salut les gars! Je me sens mieux aujourd’hui. Ma fièvre a disparu! J’ai entendu dire que les gens ne peuvent pas savoir où je suis actuellement. Je suis à Londres! Comment savoir que c’est un coronavirus et pas seulement une grippe? J’ai fait le test du coronavirus qui était positif. Quels médicaments les médecins ont-ils prescrits comme traitement? AUCUN! Ils m’ont dit de prendre du paracétamol si ma fièvre était trop élevée et si j’avais beaucoup de douleur, de vitamines et de suppléments. “

Kurylenko a dit aux internautes quelles vitamines elle prenait, mais a averti que ces vitamines ne guérissent PAS le coronavirus, mais aident uniquement le système immunitaire à devenir plus fort dans la lutte contre la maladie:

«C’est ce que je prends: l’acide pantothénique, la vitamine B5, également appelée acide pantothénique et pantothénate, sont essentielles à une vie saine. Comme toutes les vitamines B, B5 aide le corps à convertir les aliments en énergie. La vitamine E – est un nutriment essentiel soluble dans les graisses et doté de propriétés anti-inflammatoires. La vitamine E aide à soutenir le système immunitaire, la fonction cellulaire et la santé de la peau. C’est un antioxydant, ce qui le rend efficace dans la lutte contre les effets des radicaux libres produits par le corps, le métabolisme alimentaire et les toxines dans l’environnement. Vitamine C, safran (ou curcuma) – anti-inflammatoire, antioxydant. Zinc – aide le système immunitaire à combattre les bactéries et les virus. Je prends également de l’argent colloïdal, mais soyez prudent car certains sites ont des avertissements à ce sujet car tout le monde ne peut pas le prendre. Vérifiez si vous pouvez le prendre ou si vous pouvez avoir des complications de santé. Je prends également Cell Food, mais encore une fois, consultez les sites Web en ligne car certaines personnes ne sont pas recommandées de le prendre. Bonne chance à tous!”.

Olga Kurylenko lutte contre le virus chez elle, après que des médecins de Londres lui ont dit de s’isoler pour éviter qu’il ne se propage.

Elle écrivait à l’époque: «Enfermé à la maison après un test positif pour le coronavirus. En fait, je suis malade depuis près d’une semaine. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez-le au sérieux! »