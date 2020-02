Olivia accuse Rich Dollaz de l’avoir trompée quand ils ont travaillé ensemble

La confrontation s’est déroulée sur “Love & Hip Hop New York”.



Au début de Love & Hip Hop New York, à l’époque où la série VH1 était encore relativement nouvelle sur la scène, les histoires de Rich Dollaz étaient centrées sur ses artistes. Qu’il soit en train de les développer ou de les fréquenter, Rich était connu comme le professionnel de l’industrie de la musique qui s’occupait de son entreprise, et il a pris sa bonne amie Olivia comme cliente.

Evan Agostini / Personnel / .

Olivia espérait relancer sa carrière après la fin de son temps avec J Records et elle n’était plus affiliée à G-Unit. Rich a travaillé avec Olivia sur des chansons et lui en a même donné une qui était initialement destinée à sa petite amie d’alors, Erica Mena. Les retombées de cette décision ont été observées par des millions de personnes, et maintenant des années après que Liv et Rich ont collaboré, Olivia est de retour avec de graves accusations.

Dans un clip, la chanteuse a déclaré à Rich qu’il l’avait trompée avec de l’argent qu’elle aurait dû gagner avec leur single. Rich nie avec véhémence qu’il lui ait rien volé. “Si vous n’écrivez pas sur un disque, vous obtenez ce qu’on appelle des redevances de performance”, a expliqué Rich dans le clip. “À quoi aviez-vous droit à part les centaines de milliers de dollars que vous avez gagnés sur la route en le chantant?”

“Vous et moi avons pris des coups ensemble, Rich. C’est ce que nous avons toujours fait”, a-t-elle déclaré. “Donc, quand j’ai découvert auprès des avocats ce qui se passait, cela m’a vraiment fait mal au cœur. Parce que vous étiez vraiment mon frère. J’essaie de comprendre comment pensez-vous que vous obtenez tout l’argent. Cela fait absolument pas de sens.”

Rich lui a dit qu’il était endetté. “Tout ce qui se passait à cette époque de notre vie était du ressort de moi”, a-t-il dit. “J’étais votre société de production. J’étais votre direction. J’étais votre sécurité. J’étais votre service de taxi f * ckin ‘. La radio! Le record avait plus de 800 tours. Indépendamment, par moi. Par moi-même. Vous pensez que sh * t est gratuit?”

Olivia voulait savoir pourquoi il ne lui avait tout simplement pas dit qu’il prenait de l’argent pour couvrir ses dépenses. “Financièrement, cette merde m’a mis à rude épreuve pendant quatre ans”, a expliqué Rich. “Pourquoi je vais te dire ça? Toi ma sœur.” Olivia a ajouté que si c’était le cas, ils auraient dû pouvoir parler de tout et n’importe quoi.

Rich lui a dit qu’elle avait fait beaucoup d’argent avec le disque, plus d’argent que quiconque. Olivia, à son tour, a insisté sur le fait qu’elle avait “obtenu” par Rich et ils ont tous deux mis fin aux choses en disant qu’ils étaient blessés par la situation. Découvrez le clip ci-dessous.

