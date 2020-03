Olivia Chenery, Leeshon Alexander et Hiten Patel – HITC

Le casting de l’épisode 1 de la saison 2 de Bulletproof introduit un peu plus de talent dans le mix.

Ils sont de retour!

Dans les circonstances actuelles, une télévision de qualité est sacrément importante. Heureusement, nous avons des services de streaming comme Netflix qui nous aident, mais l’une des saisons de télévision les plus attendues en 2020 est enfin arrivée sur Sky One.

Bien sûr, nous parlons de Bulletproof de Noel Clarke et Ashley Walters, qui voit tous les deux reprendre les rôles d’Aaron Bishop et de Ronald “Ronnie” Pike Jr respectivement.

Ils ont créé la série aux côtés de Nick Love et elle a été créée en 2018, a rencontré un accueil chaleureux du public. Il a été inspiré par les goûts de Bad Boys et Lethal Weapon, nous présentant des personnages sympathiques s’attaquant au crime à tous les niveaux.

Les admirateurs attendent depuis des lustres une saison de suivi, mais l’attente est terminée! L’épisode 1 est diffusé sur Sky One le vendredi 20 mars 2020 à 21 h. Comme prévu, nous avons retrouvé un certain nombre de visages familiers, alors qu’il y a aussi quelques introductions au milieu…

Bulletproof Saison 2 Episode 1 Cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Bulletproof season 2 episode 1 sont les suivants:

Leeshon Alexander comme Brandon

Simon Balfour comme docteur

Kirsty Bartolo comme Bagger / Market goer

Oliver Bond en tant que Red Cap

Olivia Chenery comme Scooch

David Elliot comme Jonesy

Florisa Kamara comme Donna Pike

Jason Maza comme Munroe

Hiten Patel en tant que PC Patel

Anthony Reddy comme Nick Security

Lucie Shorthouse comme Paige

Rachel Sophia-Anthony en tant que client de la banque

Vanessa Vanderpuye comme Arjana

Chris Cowlin comme officier de police (non crédité)

Maintenant, prenons un moment pour mettre en lumière quelques-uns de ces talents en détail…

Olivia Chenery rejoint Bulletproof

Dans le rôle de Scooch, nous avons Olivia Chenery.

Le public se souvient peut-être mieux d’elle en tant que Sariya du film Brotherhood de Noel Clarke en 2016, mais elle était également dans des films tels que Legacy (elle a joué Yasmin), The Anomaly (Sandy) et 10 × 10 (Alana).

Quant à la télévision, elle a également présenté ses talents dans des groupes comme Endeavour (Isla Fairford), Silent Witness (Beth Roscoe), Queens (Mary Stuart), Penny Dreadful (Witch # 2), The Interceptor (Witness) et plus encore.

Vous pouvez la suivre sur Instagram à @oliviachenery; elle compte actuellement plus de 3 000 abonnés.

Il y a un certain nombre de publications liées à Bulletproof, avec une seule lecture: «J’ai eu un temps fabuleux à travailler sur celui-ci, avec un casting et une équipe si beaux. J’espère que vous l’apprécierez autant que moi. Restez en sécurité. “

Leeshon Alexander incarne Brandon

Si vous avez reconnu Olivia de Brotherhood, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez aussi Leeshon Alexander…

Il a également joué le rôle principal, abordant le rôle de Melvin ‘HUGS’ Levin. Mais, comme Olivia, il y a plus de rôles d’où cela vient.

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2008 de Doctor Who intitulé “The Poison Sky” (il a joué Male Student), puis a joué Khaled Hasiq dans deux épisodes de The Bill un an plus tard. Puis, en 2009, il décroche également le rôle de Marley dans le film Love Aaj Kal.

Avance rapide jusqu’en 2014 et il était à la fois dans Z Joke (Leonid Von Stein) et We Are Monster (Robert Stewart).

Le PC d’Hiten Patel arrive

Hiten Patel joue le rôle de PC Patel pendant toute la saison 2.

En repensant à son travail télévisé, il convient de souligner qu’il a été à The Split (Private School Parent), EastEnders (divers), The Capture (Elijah – Arms Dealer), Temple (Office Staff), Four Weddings and a Funeral (Imran – Imam’s Assistant), Unforgotten (DC Patel) et plus encore.

Il est également non crédité pour des films comme Annihilation et Mission: Impossible – Fallout de 2018.

