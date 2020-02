Olivia Colman dirigera le premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

La date limite annonce que l’actrice Olivia Colman, lauréate d’un Oscar, (Le favori, La Couronne) a officiellement signé pour jouer dans le prochain premier film de Maggie Gyllenhaal, nominé aux Oscars, intitulé La fille perdue, qui sera une adaptation du roman de l’auteure Elena Ferrante du même nom. Outre Colman, Dakota Johnson (Faucon au beurre d’arachide), Jessie Buckley (Rose sauvage) et le mari de Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, nominé aux Golden Globe (Le Batman) ont également rejoint le film dramatique.

“Quand j’ai fini de lire La Fille perdue d’Elena Ferrante, j’ai senti que quelque chose de secret et de vrai avait été dit à haute voix. Et j’ai été à la fois dérangé et réconforté par cela. » Gyllenhaal a déclaré dans un communiqué. «J’ai immédiatement pensé à quel point l’expérience serait plus intense dans une salle de cinéma, avec d’autres personnes autour. Et je me suis mis à travailler sur cette adaptation. Je trouve que le script a attiré d’autres personnes intéressées à explorer ces vérités secrètes sur la maternité, la sexualité, la féminité, le désir. Et je suis ravi de poursuivre ma collaboration avec des acteurs et des cinéastes aussi courageux et passionnants. ”

CONNEXES: Maggie Gyllenhaal jouera la mère d’Elvis dans le biopic de Baz Luhrmann

Publié pour la première fois en 2006, Ferrante La fille perdue roman commence avec Leda (Colman), une divorcée d’âge moyen et un professeur d’anglais universitaire qui part en vacances sur la côte italienne après que ses deux filles l’ont quittée pour rendre visite à leur père au Canada. L’histoire explore les émotions conflictuelles entre la relation d’une mère avec ses enfants.

Procurez-vous une copie du livre ici!

Son synopsis officiel se lit comme suit: «Lorsque ses filles quitteront la maison, Leda anticipe une période de solitude et de nostalgie. Au lieu de cela, légèrement gênée par la sensation, elle se sent libérée, comme si sa vie était devenue plus légère, plus facile. Elle décide de prendre des vacances au bord de la mer, dans une petite ville côtière du sud de l’Italie. Mais après quelques jours de calme et de tranquillité, les choses commencent à prendre un tour menaçant. Leda rencontre une famille dont la présence impétueuse s’avère troublante, parfois même menaçante. Lorsqu’un petit événement apparemment dénué de sens se produit, Leda est submergée par les souvenirs des choix difficiles et non conventionnels qu’elle a faits en tant que mère et leurs conséquences pour elle-même et sa famille. L’histoire apparemment sereine d’une agréable redécouverte d’une femme devient bientôt l’histoire d’une confrontation féroce avec un passé instable. »

CONNEXES: Paysagistes: Olivia Colman jouera dans la nouvelle mini-série dramatique de HBO

La fille perdue sera écrit et réalisé par la candidate aux Oscars Maggie Gyllenhaal, qui servira également de productrice avec Talia Kleinhendler et Osnat Handelsman-Keren à travers leur bannière Pie Films. Charlie Dorfman de Samuel Marshall Productions produira également le film et le financera aux côtés d’Endeavour Content.

(Photo de Steve Granitz / WireImage via .)

Nous participons au programme d’associés d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.