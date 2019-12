Olivia Colman jouera dans la nouvelle mini-série dramatique de HBO

Paysagistes: Olivia Colman jouera dans la nouvelle mini-série dramatique du crime de HBO

Selon la date limite. L'actrice primée aux Oscars, Olivia Colman (Fleabag, La Couronne) a officiellement signé le rôle principal dans HBO et la prochaine série dramatique policière de Sky intitulée Paysagistes, qui sera inspiré par un cas de meurtre réel survenu au Royaume-Uni.La série est écrite par le mari de Colman, Ed Sinclair, qui servira également de producteur exécutif aux côtés de Colman par le biais de la société de production récemment établie South of the River Pictures.

«J'adore les scripts d'Ed, ce qui est aussi bien qu'il prépare beaucoup de mes repas. Non, la vérité est qu'il est assez rare de vouloir désespérément jouer un rôle lors de la première lecture d'un script, mais c'était le cas ici. L'écriture est courageuse, mais subtile et tendre aussi – une joie pour tout acteur. » Colman a déclaré dans un communiqué.

Basé sur des événements réels, Paysagistes sera une série limitée en quatre parties qui raconte l'histoire des tueurs Susan et Christopher Edwards. Le couple, un couple aux manières douces de Mansfield au Royaume-Uni, a tué les parents de Susan et les a enterrés dans leur jardin. Le crime est resté inconnu pendant plus d'une décennie. La série est un drame noir et véritablement comique basé sur des recherches approfondies, des heures d'interviews et un accès direct aux accusés, qui ont toujours protesté de leur innocence de meurtre.

En 1998, Patricia et William Wycherley ont été abattus par leur fille Susan et son mari Christopher à Mansfield, Nottinghamshire. Après leurs meurtres, Susan et Christopher ont passé des années à dépenser l'argent du couple assassiné tout en simulant des lettres et des histoires à leurs proches afin de maintenir le mensonge selon lequel les parents de Susan étaient encore en vie. Après 15 ans, leur crime a finalement été révélé et le couple coupable a tous deux été condamnés à un minimum de 25 ans d'emprisonnement.

La série sera dirigée par Alexander Payne (Les descendants, sur le côté) d'après un scénario d'Ed Sinclair. Il s'agit d'une coproduction entre HBO et Sky qui marquera leur dernière collaboration produisant le drame catastrophe acclamé par la critique Tchernobyl. Il sera également produit par Sister avec Zai Bennett de Sky UK, Cameron Roach et Katie Carpernter de Sky Studios. Paysagistes sera produit par Serena Thompson de Sky, Jane Featherstone, Chris Fry et Payne.

"Les scripts d'Ed sont une exploration captivante et sensible de ce qui pourrait pousser un couple aussi ordinaire à commettre un meurtre et je suis ravie qu'Olivia Colman donne vie à Susan dans ce qui promet d'être une série convaincante. Et après le succès de Tchernobyl, plusieurs fois primé, nous sommes ravis de travailler avec Sister sur un autre drame original inspiré d’événements réels. » Dit Roach.

La minisérie devrait commencer sa production l'année prochaine.