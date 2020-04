Olivia Munn dit que Bryan Singer a quitté le tournage de ‘X-Men: Apocalypse’

Oliva Munn a récemment partagé le départ du réalisateur Bryan Singer lors de la production de X-Men: Apocalypse en raison d’un «problème thyroïdien».

La franchise X-Men se déplace maintenant sous le contrôle de Marvel Studios, mais tout a commencé avec le film de 2000 réalisé par Bryan Singer. X-Men allait lancer une vague de films de bandes dessinées au début des années 2000, qui a cimenté son héritage. Après avoir quitté pour diriger Superman Returns, Singer est revenu à la franchise X-Men pour Days of Future Past et Apocalypse.

Au fil des ans, diverses allégations ont été portées contre Bryan Singer. Le réalisateur a également notamment quitté Bohemian Rhapsody vers la fin de la photographie principale. En parlant avec Variety, Olivia Munn a révélé que Singer était également parti lors de la production de X-Men: Apocalypse:

«Lorsque nous avons tourné« X-Men », je n’avais jamais tourné un énorme film comme ça auparavant. Je ne savais pas ce qui était bien ou mal, mais je savais qu’il semblait étrange que Bryan Singer puisse vérifier et dire qu’il avait un problème de thyroïde. Au lieu d’aller chez un médecin à Montréal, qui est une ville de très haut niveau et qui travaille, il a dit qu’il devait aller à Los Angeles et qu’il était parti pendant environ 10 jours, c’est mon souvenir. Et il a dit: «Continuez. Continuez à filmer. ” Nous serions sur le plateau, je me souviens qu’il y avait une grande scène que nous avions, et nous revenions du déjeuner et puis l’un des assistants de Bryan montait et nous montrait un téléphone portable avec un message texte dessus. Et il a envoyé un texto aux acteurs: «Hé les gars. Je suis occupé en ce moment. Mais allez-y et commencez à filmer sans moi. » Et nous dirions “OK”. Et je n’ai jamais pensé que tout cela était normal, mais je ne savais pas que les autres pensaient aussi que ce n’était pas normal. Et les autres personnes qui pensaient que ce n’était pas normal seraient des personnes de haut niveau, des personnes qui décident d’embaucher cette personne. “