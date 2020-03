Olivia Rodrigo “Tout ce que je veux” Le clip de Disney arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé qu’un nouveau clip pour “All I Want” d’Olivia Rodrigo, qui est de High School Musical: The Musical – The Series, sera ajouté à Disney + vendredi.

🎶 Pense-t-il que je suis la fille qui a besoin d’être sauvée? 🎶 Voici votre aperçu du superbe clip de “All I Want”, avec @Olivia_Rodrigo et en première ce vendredi! #HSMTMTS #DisneyPlus

Disney n’a pas encore commencé à utiliser ses clips musicaux populaires comme contenu pour Disney +. Au cours des dernières années, le service de streaming britannique DisneyLife a une section entière remplie de clips musicaux, mettant en vedette des artistes comme Dove Cameron, Miley Cyrus, Sofia Carlson et bien d’autres. J’espère que nous commencerons à voir plus de clips musicaux ajoutés à Disney + à l’avenir.

