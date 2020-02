Olivia Wilde dirigera Biopic sur la médaillée d’or olympique Kerri Strug

Parfait: Olivia Wilde réalisera un biopic sur la médaillée d’or olympique Kerri Strug

Sortant du succès acclamé par la critique de Booksmart, Olivia Wilde a officiellement mis son prochain projet de réalisation sous la forme d’un nouveau film dramatique biographique intitulé Parfait qui tourne autour de la victoire triomphale de la gymnaste emblématique Kerri Strug aux Jeux olympiques de 1996. Le film sera écrit par Ronnie Sandahl, qui n’est pas étranger au genre dramatique sportif, car son plus récent générique d’écriture était le biopic de 2017 Borg vs. McEnroe qui mettait en vedette Shia LaBeouf.

“C’est un film sur ce à quoi ressemble le vrai pouvoir”, Wilde a déclaré dans un communiqué (via Deadline). «C’est une histoire atroce d’une beauté atroce qui plongera le public au cœur de Kerri Strug avec une honnêteté sans faille et sans crainte. C’est un film de sport épique qui livrera tous les souhaits qui rendent ces films si passionnants à regarder. En même temps, cela ne ressemble à aucun film de sport que vous ayez vu auparavant. »

D’après le livre de Strug et John P. Lopez Atterrir sur mes pieds, un journal de rêves, le film racontera la véritable histoire du voyage olympique inspirant de Kerri Strug. En 1996, elle faisait partie de l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis, connue sous le nom de Magnificent Seven. Lors de la dernière rotation contre l’équipe russe, Strug a courageusement achevé le saut de cheval malgré une cheville gravement blessée en raison d’une mauvaise chute de sa première tentative. En raison de sa persévérance et de sa détermination, Strug a remporté la première médaille d’or de l’équipe américaine et a été saluée comme une héroïne des sports nationaux.

Parfait sera produit par Wilde, Deepak Nayer, Marisa Clifford et Sandahl avec Nik Bower de Riverstone Pictures et Thomas Benski de Pulse Films comme producteur. Jeremy Baxter et Moss Barclay produiront également le film tandis que FilmNation s’occupera des ventes internationales.

Fait intéressant, Wilde a récemment joué dans le drame biopic de Clint Eastwood Richard Jewell qui raconte l’histoire d’un gardien de sécurité qui a sauvé des milliers de vies d’une explosion de bombe aux Jeux olympiques de 1996. Wilde devrait également diriger et jouer dans le thriller d’époque de New Line Cinema Ne vous inquiétez pas chérie.

