Olivia Wilde réalisera le film de Kerri Strug sur la victoire / le film aux Jeux olympiques de 1996

Même si vous n’êtes pas fan des Jeux Olympiques, il est probable que vous ayez entendu parler du triomphe de la gymnaste Kerri Strug et son incroyable saut final médaillé d’or aux Jeux olympiques d’été de 1996. À tout le moins, vous avez probablement vu la célèbre image de l’entraîneur Béla Károlyi la portant sur le podium des médailles puisque la gymnaste avait déchiré deux ligaments à la cheville, sans parler de l’endommagement de ses tendons, ce qu’elle a fait juste avant le saut final victorieux. Maintenant, l’histoire de Kerri Strug sera racontée dans Parfait, un nouveau biopic dans les œuvres du directeur de Booksmart Olivia Wilde.

Si vous n’avez jamais entendu l’histoire de Kerri Strug et des Jeux olympiques de 1996, voici un aperçu de l’événement historique:

Perfect est dans un package en cours d’achat sur le marché européen du film à Berlin la semaine prochaine, CAA Media Finance espérant obtenir une distribution nationale et Film Nation s’occupant de la distribution internationale. Le film est basé sur les mémoires de Kerri Strug Landing On My Feet, A Diary Of Dreams, qu’elle a elle-même écrites avec John P. Lopez. Il raconte la vie de Strug, depuis son enfance à Tucson, à travers son entraînement d’adolescente et ses compétitions, et jusqu’à l’histoire du sport à seulement 19 ans.

Strug est devenue un héros américain du jour au lendemain grâce à son dévouement à emmener l’équipe américaine de gymnastique à une médaille d’or. Strug a fait le tour de tous les grands talk-shows, a fait la couverture de Sports Illustrated et a même rencontré le président Bill Clinton. Mais je me demande si le film nous montrera à quoi ressemble la vie après toute la célébrité et les louanges.

Wilde, qui produit également le film, promet ce qui suit dans une déclaration officielle fournie à Deadline:

«C’est un film sur ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. C’est une histoire atroce d’une beauté atroce qui plongera le public au cœur de Kerri Strug avec une honnêteté sans faille et sans crainte. C’est un film de sport épique qui livrera tous les souhaits qui rendent ces films si passionnants à regarder. En même temps, cela ne ressemble à aucun film de sport que vous ayez vu auparavant. »

Je suis toujours méfiant quand les cinéastes promettent qu’un film ne ressemblera pas à des films similaires que nous avons vus auparavant, mais étant donné qu’Olivia Wilde a donné une tournure rafraîchissante et axée sur les femmes au film de fête de passage à l’âge adulte avec Booksmart, Je crois qu’elle peut nous donner quelque chose de différent de ce que nous attendons. Moi, Tonya, j’ai récemment proposé quelque chose d’un peu différent du biopic sportif habituel, mais cela ne semble pas être aussi rude sur les bords, donc je me demande ce qui le fera ressortir.

Le script vient de Ronnie Sandahl, qui a déjà une expérience de drame sportif grâce à Borg / McEnroe. Sandahl produira également le film avec Nik Bower pour Riverstone Pictures et Thomas Benski pour Pulse Films, avec Jeremy Baxter et Moss Barclay, aussi bien que Deepak Nayer et Marisa Clifford.

Quant à savoir qui jouera Strug, cela reste à voir car le casting est en cours maintenant, alors restez à l’écoute pour plus.

Articles sympas du Web: