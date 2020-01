Olvido Hormigos perd son procès contre Alessandro Lecquio et devra lui payer 30 000 euros

Coup dur judiciaire celui qui a souffert Olvido Hormigos et qui a fait écho à l’espace ‘Socialité’ de Telecinco, le samedi 25 janvier. Comme il a été rapporté dans l’espace que María Patiño dirige chaque week-end, la célébrité a perdu un procès contre Alessandro Lecquio et son épouse, María Palacios. Le collaborateur du «Programme Ana Rosa» il a poursuivi à la fois l’ancien conseiller Yébenes et le magazine Lecturas Il a donc parlé d’une présumée infidélité. Il l’a fait dans une exclusivité publiée au mois de juillet 2016 et pour laquelle il doit maintenant verser au couple 30 000 euros de dédommagement.

Oblivion Hormigos et Alessandro Lecquio

La justice de la Communauté de Madrid considère que les déclarations faites par Hormigos dans la publication sont un crime d’intrusion dans la vie privée, à la fois du collaborateur italien et de sa femme et c’est pourquoi il doit verser les 30 000 euros de dédommagement. Il convient de noter que, comme expliqué dans l’espace Telecinco, dans la décision, il a été considéré comme un facteur aggravant que le couple Lequio attendait un bébé lorsque l’information a été donnée. “Il a été apprécié” une circonstance spéciale dans laquelle l’entretien avec Hormigos a eu lieu “, affirme cet échec.

“Celui qu’il y aurait eu d’autres informations antérieures sur d’éventuelles infidélités de Lequio (…)et je ne les aurais pas niés, cela n’implique pas que je n’ai pas réservé cette facette de leur vie privée “ il est expliqué dans la décision qu’El Español partage, ce qui indique également que “María Palacios ne peut être privée de ce droit (…) pour avoir donné des rapports antérieurs sur son mariage ou sa grossesse”. Ceci est le résultat d’un procès que Lequio et sa femme ils ont fait ensemble il y a du temps, en demandant à Olvido Hormigos 120 000 euros. Après avoir précisé que ce que la fille racontait n’était pas vrai, il n’a pas hésité à la poursuivre pour essayer d’arrêter de parler de la question, tant dans les publications que dans les télévisions. Maintenant, avec cette victoire devant les tribunaux Les Hormigos peuvent toujours faire appel devant la Cour suprême, il semble que Lequio s’assure qu’il ne laisse plus jamais entendre dans une émission de télévision ou dans un magazine qui pourrait entretenir une histoire d’amour avec la politique.

Encore une victoire

Cette victoire s’ajoute à celle déjà remportée en mars 2019 par l’Italien et sa femme Fourmis au tribunal. Comme à cette occasion, l’ancien candidat «GH VIP» a été reconnu coupable d’un délit d’atteinte à la vie privée et a dû payer au couple 60 000 euros et les frais de défense des plaignants puisque à cette occasion, la célébrité et l’expolitique était également exigée en termes de coûts.

.