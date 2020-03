Omar Montes explique les détails de ses “pièges” dans “Survivors” et envoie un message à Isa Pantoja

Omar Montes a visité l’émission “Volverte a ver” ce vendredi 13 mars, à la demande du public. Le chanteur a surpris son grand admirateur, mais avant de s’asseoir à côté du présentateur Carlos Sobera, qui lui a posé une série de questions sur le prétendus “tricheurs” qu’il aurait fait pour gagner ‘Survivors 2019’ et sa relation avec Isabel et Chabelita Pantoja.

Omar Montes et Carlos Sobera dans ‘Volverte a ver’

Les “illuminati” ont reconnu dans une interview qu’il était devenu le vainqueur de la célèbre réalité de survie à l’aide de diverses astuces, alors il a profité de sa visite dans l’espace Telecinco pour clarifier ce problème: “J’appelle surtout cela la performance, c’est comme accueillir la victoire. Plusieurs fois, ce n’est pas de la triche. Par exemple, dans le test d’apnée, il y avait une mezzanine et ensuite vous couliez. Eh bien, si vous pouvez plonger une seconde main plus tard, qu’est-ce que vous obtenez? “

Omar Montes a déclaré que sa relation avec Isabel Pantoja est très bonne, bien mieux que celle qu’elle a avec son ex-petite amie, Isa Pantoja. L’ancien concurrent de “ Big Brother VIP ” n’a pas répondu à la question de savoir comment la mère et la fille s’entendent actuellement, affirmant qu’avec le chanteur, il ne parlait que d’aspects plus banals. Cependant, il a reconnu qu’il monterait sur scène avant avec Isabel qu’avec Isa P: “Si je monte sur scène avec elle, entre les «piles» d’enfants, le coronavirus et tout ça, le monde ira en enfer“

Omar Montes parle de son enfance difficile

Le chanteur a ouvert son cœur et a expliqué que la renommée a changé sa vie parce que ça vient d’un “quartier compliqué”: “J’avais moins d’argent que celui qui prend un bain. Avant, je ne pouvais pas emmener ma grand-mère et mon fils au cinéma, et maintenant, oui. J’ai toujours voulu gagner de l’argent pour ces choses de base“Il a également avoué que son enfance n’était pas facile et qu’il ne voulait être” qu’un enfant normal “, car il souffrait de racisme et de harcèlement parce que lorsqu’il était petit, il était en surpoids.

.