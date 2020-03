Omarion rejette le mariage traditionnel, les questions sur les rencontres et la monogamie

Omarion s’est assis avec “Sway in the Morning” a parlé de ne pas vouloir se marier au sens traditionnel du terme et a discuté de savoir si la monogamie était ou non pour lui.



Vous ne verrez pas Omarion marcher dans l’allée. La vie personnelle du chanteur B2K a fait la une des journaux au cours de la dernière année après qu’il a été révélé que son ex Apryl Jones était en relation avec son partenaire B2K Fizz. Le couple a exposé sa romance sur Love & Hip Hop Hollywood, et la controverse a placé le nom d’Omarion au centre des potins.

Alberto E. Rodriguez / Intermittent / .

Omarion a donc pris les citrons de toute la publicité et l’a transformée en limonade Millennium Tour 2020. Le deuxième volet de sa tournée réussie bat son plein, mais cette fois, il vole en solo sans son groupe bien-aimé. Omarion a ouvertement parlé de la mère de ses enfants avec son compagnon de bande et son ancien ami, et tout en discutant avec Sway le matin, Omarion a été invité à dire s’il avait jamais eu des doutes sur Apryl.

Sway a joué un vieux clip d’une interview avec Apryl où elle a parlé de son désir de l’épouser. Cependant, Omarion partage maintenant qu’il ne croit pas au concept traditionnel du mariage. Il a déclaré que les finances étaient un facteur déterminant dans sa décision parce qu’il ne voulait même pas se mettre dans la position d’avoir son partenaire pour prendre la moitié de ce pour quoi il avait travaillé juste parce qu’ils n’avaient pas fonctionné de manière romantique. Ensuite, les hôtes ont voulu savoir si le chanteur était une personne qui croyait à la monogamie.

“Je ne sais pas si j’ai été motivée ou inspirée à me sentir comme si je pouvais être avec une seule femme”, a déclaré Omarion. “Je ne sais pas si une femme a secoué mon monde comme ça, où je me sens comme, oh yo. Je suis définitivement une personne fidèle, je m’en tiens à mes paroles et à ce que Imma dit qu’Imma fait, mais c’est une question délicate. Mais j’y crois, je le crois, mais je ne sais pas si c’est [for me]. “

“Les gens me posent des questions sur les fréquentations. Puis-je vraiment sortir avec quelqu’un? Je ne sais pas”, a-t-il dit. “Je pourrais développer une relation avec quelqu’un. Je peux construire avec quelqu’un, mais ça va prendre du temps. Alors, pourquoi le catégoriser ou y mettre des attentes quand nous explorons tous les deux.” Regardez Omarion parler de sa vie amoureuse, du Millennium Tour 2020 et de la nouvelle musique avec Sway in the Morning ci-dessous.

.