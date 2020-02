Omarion revient avec un nouveau single «Pouvez-vous m’entendre? Avec T-Pain

Omarion est de retour.

La superstar du R&B dévoile son nouveau single “Can You Hear Me?” avec T-Pain. La piste contagieuse, produite par T-Pain et Mike Hector, trouve l’autoproclamé King of Unbothered en train de parler et de marcher.

«Je veux capturer l’essence de ne pas être dérangé», explique Omarion avant de s’adresser à ses ennemis. “Je ne sais pas pourquoi ces gens me haïssent, ils ne peuvent pas me supporter / Mais peuvent-ils me donner quelques Grammys?”

T-Pain arrive avec un verset énergique. “Je viens ici pour le faire tomber / Vous ne pouvez jamais frapper ma couronne / chef de file de l’anneau bébé, je ne suis pas ce clown”, rap le roi Auto-Tune.

“Peux-tu m’entendre?” est la première offre du cinquième album studio d’Omarion, le passeport produit par James Fauntleroy, et la première sortie de son partenariat Omarion Worldwide avec ADA. “Je suis tellement excité que les gens découvrent cet album visuel parce que ce n’est pas seulement une sensation sonore, c’est une expérience”, a-t-il déclaré à Ebro sur Beats 1.

Le 29 février, Omarion lancera son «Millennium Tour 2020» avec Bow Wow et les invités spéciaux Soulja Boy, Pretty Ricky, Lloyd, Ying Yang Twins et Sammie. La randonnée nationale suit le «Millennium Tour» à guichets fermés de l’année dernière avec ses camarades B2K.