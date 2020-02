OMG! Aracely Arámbula envoie à Luis Miguel une vidéo en bikini et sa petite amie le fait

Arámbula tombe amoureux de Luis Miguel avec ce

1 février 2020

Aracely Arambula est sans aucun doute une femme qui a volé le cœur de tout le monde pour son rôle dans les romans et les séries de grandes chaînes de télévision telles que Telemundo, où elle est actuellement.

Depuis que l’actrice est liée au chanteur Luis Miguel, sa renommée a augmenté parce que les deux sont très controversés avec leur relation d ‘”amis” car à chaque fois ils se demandent mutuellement leur fils.

Récemment, nous avons vu une vidéo de l’actrice qui a laissé tout le monde la bouche ouverte car ils peuvent très bien détailler leur grande défaite qui malgré leur âge semble ferme et en place.

Le matériel audiovisuel a gagné en force car il est très bien enregistré et en tant que légende vidéo, il cite «#Repost @arambulafrases avec @get_repost ・ Happy Friday Queen #aracelyarambula @aracelyarambula la Cuerpa le sait Beaucoup d’amour Vidéo de @arambulafashion_.

Ses fans disent que cette vidéo a été envoyée par Aracely à Luis Miguel et parmi les commentaires qu’ils mettent en évidence: “Très belle que tu es belle et très belle” “Net ce grand corps que tu as pour les filles de beaucoup moins d’âge et aimerait l’avoir net je t’aime ara”.

