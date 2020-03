OMG Becky G est tombé en concert et tout a été vu avec ce corps serré et petit!

La belle Becky G en a laissé plus d’un choqué en posant avec un corps noir minuscule et translucide, ça vous rendra fou!

2 mars 2020

Becky G Elle est l’une des chanteuses de genre urbain les plus remarquables du moment, cette belle jeune femme avec seulement sa sensualité, son visage mignon, sa voix de déesse et ses danses exaspérantes laisse plus d’un sans voix.

Cette fois, l’interprète de “Older” a laissé tout le monde sans voix avec une folie totale des costumes épicés super serrés, courts et translucides!

Becky Il a démontré de grandes compétences en danse et une grande flexibilité. Dans tous ses concerts, ses danses sensuelles ne cessent de manquer, cette fois on le voit presque trop, sur la photo qu’elle montre comme s’il s’agissait d’un morceau de tissu qui recouvre ses attributs de femme.

Avec des bottes hautes, des collants résille et un corps serré et translucide Becky éclairé les réseaux provoquant les réactions de leurs fans d’une beauté totale!

Chaque jour, cette fille est de plus en plus divine!

